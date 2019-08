Der Countdown für die Nationalratswahl 2019 in Österreich läuft und TV-MEDIA hat den ultimativen Planer für die TV-Duelle und Elefantenrunden mit den Nationalratskandidaten bei ORF, ATV, Puls 4, oe24.TV und Servus TV. Also: Planer gleich ausdrucken, TV-Duelle von Sebastian Kurz & Co. anschauen, bewerten - und natürlich am 29. September zur Wahl gehen!

Vor der Nationalratswahl 2019 in Österreich: Die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ, Neos und Liste Jetzt duellieren sich im Fernsehen

Richtig ruhig war es seit dem Platzen der türkis-blauen Koalition als Folge des Ibiza-Video-Skandals im Mai in der heimischen Innenpolitik ja nie, aber spätestens seit dem Beginn der ORF-Sommergespräche Anfang August werfen die vorgezogenen Nationalratswahlen markant ihre Schatten voraus.

Standen bzw. stehen (Finale am 2. September mit Sebastian Kurz) beim ORF-Polittalk mit Tobias Pötzelsberger die Chefs der fünf Parlamentsparteien im Fokus, versprechen in den Wochen bis zum Urnengang am 29. September die Duelle der Spitzenkandidaten der "großen" Fünf - ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos und Liste Jetzt - sowie der Grünen einen heißen politischen Herbst im TV.

Wann die Duelle bei ORF, Puls 4, oe24.TV und ATV starten

Bei der Fülle von Zweierkonfrontationen kann man schon mal den Überblick verlieren. TV-MEDIA liefert Ihnen deshalb den großen Guide mit allen Vorwahl-Duellen im ORF (ab 4.9.), bei Puls 4 und oe24.TV (beide ab 9.9.). Dazu kommen insgesamt vier Elefantenrunden bei ORF III (3.9.), Puls 4, ATV und Servus TV (22.9.), oe24.TV (24.9.) und schließlich ORF 2 (26.9.). Als Entscheidungshilfe für die Wahl können Sie auf dem Planer mit Daumen rauf oder runter markieren, welcher Politiker aus Ihrer Sicht überzeugen konnte - oder nicht.

Elefantenrunde auf ORF III: ab 3.9.

Vorwahl-Duelle auf ORF: ab 4.9.

Vorwahl-Duelle auf Puls 4: ab 9.9.

Vorwahl-Duelle auf oe24.TV: ab 9.9.

Elefantenrunde auf Puls 4: 22.9.

Elefantenrunde auf Servus TV: 22.9.

Elefantenrunde auf oe24.TV: 24.9.

Elefantenrunde auf ORF 2: 26.9.

DOWNLOAD: Der große Wahl-Duell-Planer zur Nationalratswahl 2019

Welcher Kandidat hat Sie im TV-Duell bzw. bei einer Elefantenrunde überzeugt und wer eher nicht? Tragen Sie es in den Wahlduell-Planer ein! Hier können Sie den Nationalrats-Planer 2019 downloaden.

Weitere Sondersendungen und TV-Termine zur Nationalratswahl 2019: Pressestunden, Wahlometer, Reality-Check & Co

Wer von den Polit-Granden nicht genug kriegen kann, der hat die Möglichkeit, sie in zahlreichen weiteren Sendungen zu erleben - vom neuen Wahlometer und drei-Doppel- Pressestunden im ORF über Im Fokus Spezial und Reality-Check bei ATV, Wahlarena bei Puls 4 bis zu Hangar-7-Talks auf Servus TV und Bürgerforen bei oe24.TV.

Hier die Spezialtermine im Detail: