Der düstere neue Ableger von Narcos porträtiert den Aufstieg des Guadalajara-Kartells und die Anfänge des mexikanischen Drogenkrieges in den 1980ern. Wir trafen die Hauptdarsteller von Narcos: Mexico zum Interview.

Ursprünglich war Narcos: Mexico als vierte Staffel der Netflix-Serie Narcos gedacht, wurde aber letztendlich als Begleitserie entwickelt, die sich auf den illegalen Drogenhandel in Mexiko konzentriert, während sich die Stammserie auf den illegalen Drogenhandel in Kolumbien konzentriert.

Darum geht’s in Narcos: Mexico: Félix Gallardo (Diego Luna) übernimmt in den 80ern in Mexiko das Guadalajara-Kartell. Da zieht DEA-Agent Kiki Camarena (Michael Peña) mit Frau und Sohn von Kalifornien nach Guadalajara und beginnt Félix zu bespitzeln.

INTERVIEW MIT DIEGO LUNA:

Diego Luna spielt in Narcos: Mexiko Miguel Ángel Félix Gallardo, einen mexikanischen Drogenboss und Mitbegründer des Guadalajara-Kartells.

„Die Leute sollten die Freiheit haben zu entscheiden, was die Serie ihnen erzählt. Ich kann ihnen sagen, was sie mir sagt, weil ich sie auch als Publikum sehe. Ich akzeptiere nie ein Projekt, das ich nicht auch als Zuschauer sehen möchte. Als Zuschauer halte ich es für wichtig zu wissen, was dahintersteckt und wovon du Teil wirst, wenn eine Line oder eine andere illegale Droge vor dir liegt. Es ist wichtig, den Menschen zu sagen, dass dahinter all diese Gewalt, all das Leid, all dieser Verlust, all diese Ungerechtigkeit stecken.“, sagt Luna über Narcos: Mexico.

Nach einer Nebenrolle in Frida, einer Verfilmung des Lebens der mexikanischen Malerin Frida Kahlo, war er 2004 mit seiner Darstellung eines armen Hotelangestellten im US-amerikanischen Film Dirty Dancing 2, für den er tanzen lernte, ebenso erfolgreich wie mit Nebenrollen in Kevin Costners Open Range – Weites Land und Steven Spielbergs Terminal. Bald ist Diego Luna Star in einer neuen Star Wars-Realserie.

Um mehr über Diego Luna zu erfahren, hört Euch unser Interview an:

Diego Luna ist der mexikanische Drogenboss Miguel Ángel Félix Gallardo © Getty Images

INTERVIEW MIT MICHAEL PENA:

Michael Peña spielt in Narcos: Mexico Enrique „Kiki“ Camarena, einen mexikanisch-US-amerikanischen Ex-DEA-Agent. Seinen schauspielerischen Durchbruch erzielte er 2006 in Oliver Stones Filmdrama World Trade Center.

Um mehr über Michael Peña zu erfahren, hört Euch unser Interview an:

Michael Peña ist DEA-Agent © Getty Images

INTERVIEW MIT MATT LETSCHER:

Matt Letscher spielt in Narcos: Mexiko James Kuykendall, er ist der Vorgesetzte von „Kiki“ Camarenas DEA-Einheit. Sein Filmdebüt hatte er 1996 in dem Kriegsfilm Gettysburg. Zu Letschers bekanntesten Rollen zählen die des Eric Garrett in der Sitcom Joey sowie die des Capt. Harrison Love in Martin Campbells Abenteuerfilm Die Maske des Zorro. 2003 war er in dem Historiendrama Gods and Generals als Adelbert Ames zu sehen, 2008 in der Dramaserie Eli Stone als Nathan Stone. 2009 hatte er zudem Gastauftritte in den Serien Brothers & Sisters und Entourage.

Um mehr über Matt Letscher zu erfahren, hört Euch unser Interview an: