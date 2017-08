MTV kommt ab 2018 wieder zurück ins Free-TV!

2011 wechselte der Musik- und Lifestylesender ins Pay-TV, 2015 stellte MTV Germany (Anm.: so der Name des deutschsprachigen Ablegers für Deutschland, Österreich und der Schweiz) sein eigenständiges Programm ein. Seit März diesen Jahres kann man den Sender im Internet streamen, ab Jänner 2018 soll er zurück ins Free-TV kommen!

Als Livestream ist MTV seit März diesen Jahres frei und kostenlos empfangbar, ab Jänner 2018 soll der Kanal auch via Standard Definition (SD) wieder im Free-TV ausgestrahlt werden, dies verkündete Viacom International Media Networks (VIMN) in einer Pressemitteilung. „Mit Unterhaltungsshows wie ‚Catfish‘ und ‚Geordie Shore‘ greifen wir den Zeitgeist der jungen Zielgruppe auf und geben ihr eine Stimme,“ so Dr. Mark Specht, General Manager Germany, Switzerland & Austria bei VIMN.

MTV Germany als Sprungbrett für deutsche Schauspieler

Viele deutsche Moderatoren oder Schauspieler haben ihre Ursprünge bei MTV Germany und auch heute noch regelmäßig im Fernsehen zu sehen. So zum Beispiel Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (ihre gemeinsame Show ‚Circus Halligalli‘ wurde erst kürzlich von Pro 7 verabschiedet), Nora Tschirner und Collien Ulmen-Fernandez.