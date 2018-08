Tom Cruise erobert die Kinos, Henry Cavill unser Herz

‚Mission: Impossible – Fallout‘ ist endlich in den heimischen Kinos angelaufen und der Film hält was er verspricht: Action nonstop, irre Stunts von Tom Cruise und Henry Cavill mit jetzt schon legendärer Rotzbremse. Letzterer sorgt aktuell auch wieder für reichlich Gesprächsstoff im Web, nicht jedoch auf Grund seines Schnauzbarts, sondern wegen einer ganz besonderen Szene.

Der Bart von Brit-Schauspieler Henry Cavill hat zuletzt die Fangemeinde der DC-Superhelden-Filme auf Trab gehalten. Der Gesichtsbehaarung wurde nachgesagt, dass sie maßgeblich am schlechten Erfolg von ‚Justice League‘ beteiligt war. Wieso das? Nachdem der Streifen auf Grund einer privaten Familientragödie bei Zack Snyder (TV-MEDIA berichtete über den Selbstmord seiner Tochter) seinen Regisseur verlor, musste Marvel-Filmemacher Joss Whedon einspringen und einige Szenen nachdrehen. Superman-Darsteller Cavill, der zu dieser Zeit bereits in den Vorbereitungen zu ‚Mission: Impossible – Fallout‘ steckte und sich eine amtliche Rotzbremse hat wachsen lassen, ließ sich nicht dazu überreden, seine Moustache abzurasieren – und drehte kurzerhand als bärtiger Superman (TV-MEDIA berichtete). Dass die Special-Effects-Abteilung das Ding nachträglich digital entfernen musste (was übrigens 25 Millionen Dollar kostete!), konnte man nicht übersehen und sorgte für Spott und Häme – und, so behaupten böse Zungen, für den Untergang der ‚Justice League‘ am Box-Office.

25 Millionen (!) US-Dollar kostete die digitale Haarentfernung im Gesicht von Superman Henry Cavill – der Ergebnis war jedoch mehr als fragwürdig und war mitunter ein Grund, warum ‚Justice League‘ bei den Fans floppte © Warner Bros. Pictures

Optische Täuschung verwirrt das Internet

Jetzt darf Cavill sein Prachtexemplar von einem Oberlippenbart endlich der ganzen Welt zeigen. Auch in Österreich flimmert ‚Mission: Impossible – Fallout‘ seit gestern endlich über die Kinoleinwände und der Actioner hält was er verspricht: Adrenalinschübe am Laufband, waghalsige Stunts – die von Hauptdarsteller Tom Cruise freilich wieder allesamt selbst durchgeführt wurden – und Cavill als durchtrainierten Kasten von einem Agenten. Als ob der Umfang seiner Oberarme nicht schon imposant genug wäre, gibt es jedoch eine Szene im Film, die momentan für Rätselraten im Internet sorgt. Keine Sorge, wir bleiben Spoilerfrei und verraten nichts über den Inhalt des Films, in besagter Einstellung prügeln sich Cruise und Cavill jedoch mit einem Widersacher und aus heiterem Himmel wächst sein Bart noch mehr. Videobeweis gefällig?

Absolutely cannot unsee how in that shot of Henry Cavill putting up his dukes in Mission Impossible he grows a breast pocket between frames pic.twitter.com/nwTuyt386F — Boston Dirtbag Energy (@PraxisKenzie) 19. Juli 2018

Gut möglich, dass hier einfach nur die Belichtung des Raumes unseren Augen einen Streich spielt, was man jedoch nicht übersehen kann: plötzlich bekommt sein Hemd eine Brusttasche!? Sehen Sie sich das GIF bitte noch einmal genau an. Was geht denn hier ab? Die Twitter-User jedenfalls machen aus dieser kleinen Sequenz gerade das nächste große Ding und viral geht der Clip durch die Decke.

Lasst die Fäuste sprechen!

Ebenfalls zum Hit wurde das Offensichtlichste in der ganzen Szene: Cavills saucooler Move, als ob er seine Arme wie eine Waffe nachlädt und zum nächsten Schlag ausholt. Dies wurde auf der Pressetour auch bereits von Fox-32-News-Anchor Jake Hamilton während eines Interviews mit Cavill und Co-Schauspieler Simon Pegg angesprochen.

I had the chance to ask Henry Cavill about that “arm pump / beard growth” gif that’s circling the internet.



This is the reason I went to college for journalism.



CC: @ReelBlend @fox32news @MissionFilm pic.twitter.com/gte8g8kQRg — Jake Hamilton (@JakesTakes) 23. Juli 2018

Auch beim amerikanischen Frühstücksfernsehen ‚Good Morning America‘ hat Cavill dem Publikum beibringen müssen, wie man seine Fäuste sprechen lässt. Ein wirklich lustiger Clip!

Henry Cavill taught @RobinRoberts and the @GMA audience how to do the fist loading punch from the new #MissionImpossible. It's glorious. pic.twitter.com/KlzFRX7Cfr — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) 25. Juli 2018

I love how the cast of #MissionImpossibleFallout is just as obsessed with Henry Cavill reloading his arms as we all are. pic.twitter.com/1DXAlVOtjn — April Dawn (@April13Dawn) 28. Juli 2018

Es scheint ganz so, als hätte der 35-Jährige die nächsten Monate nichts weiter zu tun, als seinen Move in allen Sendungen und Interviews zu wiederholen.

