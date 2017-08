Die bekannte französische Schauspielerin Mireille Darc ist tot. Die Darstellerin, die unter anderem in der Komödie ‚Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh‘ mitspielte, starb im Alter von 79 Jahren

Darc und Delon waren 15 Jahre lang ein Paar © Getty Images

Die langjährige Lebensgefährtin von Filmstar Alain Delon war eine der bekanntesten französischen Schauspielerinnen der 60er und 1970er Jahre. Die blonde Darstellerin spielte in rund 50 Kinofilmen mit, darunter ‚Ein Mädchen wie das Meer‘ aus dem Jahr 1966 und ‚Borsalino‘ mit Delon und Jean-Paul Belmondo aus dem Jahr 1970.

Darc spielte mit allen französichen Größen: Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Jean Gabin und Lino Ventura © Gaumont

Mireille Darc hatte ihr Kinodebüt 1960 in dem Film ‚Riskanter Zeitvertreib‘ (mit Jean-Paul Belmondo). Im Jahr darauf war sie eine der Partnerinnen von Brigitte Bardot in dem in der Welt der Models spielenden Film ‚In Freiheit dressiert‘. Danach folgten bereits Hauptrollen in Filmen mit Louis de Funès (‚Gauner, Gags und Geldgeschäfte‘, 1963) und Jean Gabin (‚Monsieur‘, 1964). Den Durchbruch zum Star brachte ihr die Titelrolle in Georges Lautners psychologischem Thriller ‚Liebe zu dritt‘. Insgesamt sollte Mireille Darc dreizehn Filme mit Lautner drehen, so auch im Jahr darauf die Krimikomödie ‚Nimm’s leicht, nimm Dynamit‘ mit Lino Ventura.

‚Borsalino‘: Einer der mehr als 20 Filme, in denen Mireille Darc mitwirkte © Paramount

Geboren wurde sie am 15. Mai 1938 als Mireille Aigroz. Ihren Künstlernamen Darc wählte sie in Anlehnung an die französische Nationalheldin Jeanne d'Arc. Sie hatte zeitlebens mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 1980 wurde sie am offenen Herzen operiert, 2013 musste sie sich einer weiteren Herzoperation unterziehen. Im vergangenen Jahr erlitt sie mehrere Hirnblutungen.