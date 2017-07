Gelbe Kraft voraus: ‚Ich - Einfach Unverbesserlich 3‘ an der Spitze der US-Kinocharts. Neue Komödie mit Will Ferrell und Amy Poehler stinkt ziemlich ab.

Die animierten, gelben Minions aus ‚Ich - Einfach unverbesserlich‘ (‚Despicable Me‘) haben sich mit dem dritten Teil der Filmreihe den Spitzenplatz der Kinocharts in den USA und Kanada gesichert.

‚Ich - Einfach unverbesserlich 3‘ läuft bei uns am Donnerstag an

Die Fortsetzung um Ex-Bösewicht Gru und seine tollpatschigen Handlanger nahm dort an den Kinokassen am Wochenende 75,4 Millionen Dollar (66 Mio. Euro) ein, berichtete die Branchenwebsite Box Office Mojo.

Die Minions sind wieder da! © Video: YouTube

In ‚Despicable Me 3‘, der hierzulande am Donnerstag in den Kinos anläuft, spricht Schauspieler Steve Carell die Hauptfigur Gru und nun auch dessen Zwillingsbruder Dru.

‚Baby Driver‘ und ‚Transformers – The Last Knight‘ hinter den gelben Kerlchen

Platz zwei holte der weitere Neueinsteiger ‚Baby Driver‘, der sich um den von Musik angetriebenen Fluchtwagenfahrer Baby (Ansel Elgort) und dessen Gangsterboss Doc (Kevin Spacey) dreht. Baby hat als Kind nach einer traumatische Erfahrung einen Tinnitus, den er mit Musik ausblendet. Die britische Produktion, in der auch Lily James, Jon Bernthal und Jamie Foxx zu sehen sind, spielte 21 Millionen Dollar (18,3 Mio. Euro) ein.

Der vierte Teil der ‚Transformers‘-Reihe (‚The Last Knight‘), dem schon in der Vorwoche mit sinkenden Einnahmen langsam die Luft ausgegangen war, rutschte auf den dritten Platz des Rankings. Dahinter landeten ‚Wonder Woman‘ um die gleichnamige Superheldin und das animierte Auto-Abenteuer ‚Cars 3‘.

Will Ferrell und Amy Poehler mit Startschwierigkeiten

Größere Schwierigkeiten hatte in den nordamerikanischen Kinos der Neueinsteiger ‚The House‘ mit Amy Poehler und Will Ferrell.

Lustig oder nicht? © Video: YouTube

Die beiden eröffnen in der Komödie ein illegales Casino, um ihrer Tochter das College zu finanzieren. Mit Einnahmen von rund neun Millionen Dollar (7,9 Mio. Euro) schaffte es der Film, der unter dem Titel ‚Casino Undercover‘ am Freitag auch in Österreich startet, nur auf den sechsten Platz der Kinocharts.