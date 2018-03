‚Midnight Sun‘: Video-Interview mit Patrick Schwarzenegger

Er ist jung, charmant, gutaussehend und talentiert – und verdankt die Aufmerksamkeit um seine Person dennoch in erster Linie seinem prominenten Nachnamen: Schwarzenegger. Patrick ist der Sohn Arnold Schwarzeneggers – ,Terminator‘, ehemaliger kalifornischer Gouverneur und wahrscheinlich berühmtester Österreicher überhaupt. Am 22. März startet sein neuer Film ,Midnight Sun‘. Wir trafen den 24-Jährigen in Wien zum Gespräch.

Arnold Schwarzeneggers Filius hat seine erste große Filmrolle ergattert: In der Teenie-Romanze ,Midnight Sun‘ gibt Patrick Schwarzenegger den Leistungssportler Charlie, der sich in die süße Katie (gespielt von Bella Thorne) verliebt – und nicht ahnt, dass sie an einer seltenen Erbkrankheit leidet, wegen der sie tagsüber das Haus nicht verlassen darf. Im Videointerview verrät der Feschak, was sein berühmter Vater über den Film denkt, welche Verbindung er zu Österreich hat und welches Genre er am liebsten mag.

TV-MEDIA im Talk mit Patrick Schwarzenegger

Das Interview mit Patrick Schwarzenegger finden Sie in der aktuellen TV-MEDIA-Ausgabe Nr. 13/2018. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen die besten Sager als Video: