Michael Russ: Wird dieser Österreicher The Voice of Germany?

Der 24-jährige Südsteirer steht im Halbfinale. Mit uns sprach der leidenschaftliche Musiker über die Show, die Fans und die Liebe.

Mit zehn Jahren hat er sich selbst das Gitarrespielen beigebracht, weil ihm nur das jedoch zu langweilig war, hat er angefangen, dazu zu singen: Der 24-jährige Michael Russ aus Tillmitsch (Südsteiermark) steht im Halbfinale der quotenstarken Castingshow The Voice of Germany. Dass er ein leidenschaftlicher Musiker ist, beweist er bei jedem Auftritt. Trotzdem hat der Kinderfußballtrainer einen Plan B: Er studiert Wirtschaftsingenieurswesen und Maschinenbau. Wir baten Michael zum Talk übers Halbfinale, Musik, die Liebe und seinen größten Fan.

TV-MEDIA: Mit Ed Sheeran bist du in die Battles plus Sing-offs gekommen. Ein Fan?

Michael Russ: Ed Sheeran ist für mich zurzeit der erfolgreichste Musiker und natürlich eine Inspiration. Ich will nicht wie er sein, aber seine Musik berührt, und ich will auch, dass meine Musik berührt.