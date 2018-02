Michael Bay könnte DC-Schurke ‚Lobo‘ verfilmen

‚Lobo‘ ist einer jener DC-Filme, die schon lange geplant sind, aber einfach nicht ins Rollen kommen. Das könnte sich nun bald ändern, denn Filmstudio Warner hat Krawallmeister Michael Bay (‚Transformers‘) als Regisseur für den Comicfilm ins Auge gefasst.

Seit Jahren liebäugeln Warner Bros. und DC damit, die beliebte Comic-Reihe ‚Lobo‘ auf die große Leinwand zu hieven – beim Justieren der Zukunftspläne für die diversen DC-Adaptionen (u. a. ‚Wonder Woman‘, ‚Suicide Squad‘ und ‚Justice League‘) schien es zuletzt aber keinen Platz mehr für den hünenhaften, Weltall-Kopfgeldjäger zu geben. Allerdings kommt das Projekt nun wieder zur Sprache, denn wie The Hollywood Reporter berichtet, hat das Filmstudio mit ‚Transformers‘-Macher Michael Bay einen Wunschkandidaten für den Regieposten ins Auge gefasst.

Produktionskosten müssen gesenkt werden

Konkrete Verhandlungen hätten dem Branchenblatt zufolge zwar noch nicht stattgefunden, doch die Planungen dafür laufen an. Die sehen allerdings eine Anpassung der gemutmaßten Produktionskosten vor, die sowohl im Interesse des Studios als auch des Regisseurs sein soll. Bei der Umsetzung des jüngsten Skriptentwurfs von ‚Wonder Woman‘-Ideengeber Jason Fuchs würde angeblich ein Budget von über 200 Millionen Dollar fällig werden. Um zum Senken dieser Summe alles eine Nummer kleiner zu machen (und trotzdem auf Bays Interesse zu stoßen), soll das Drehbuch nun noch einmal umgeschrieben werden. Zeitlich stünde einer Verpflichtung von Bay jedenfalls nichts im Wege, hat dieser nach ‚Transformers 5: The Last Knight‘ aktuell keine neue Regiearbeit im Terminkalender stehen.

Dwayne Johnson hätte Lobo spielen sollen

‚San Andreas‘-Regisseur Brad Peyton, der zuvor als heißer Kandidat für den ‚Lobo‘-Regiestuhl galt, scheint inzwischen jedenfalls aus dem Rennen zu sein. Völlig unklar ist zudem noch, wer den Titelhelden in der Adaption spielen wird. Lange Zeit galt Dwayne Johnson als großer Favorit, mittlerweile hat der mit ‚Black Adam‘ jedoch eine andere Rolle im DC-Universum übernommen.