‚Men in Black‘: So sehen die neuen Agenten aus!

Es ist fix: Marvel-Donnergott Chris Hemsworth wird im Reboot von ‚Men in Black‘ eine Hauptrolle übernehmen – ihm zur Seite steht Tessa Thompson. Jetzt gibt es erste Fotos der beiden!

Die Men in Black machen sich bereit für ihr nächstes, außerirdisches Abenteuer: Anfang Juli haben in London die Dreharbeiten zur Action-Komödie begonnen – und mit dem Auftakt der Produktion tauchten auch bereits die ersten Bilder vom Set im Internet auf. Darauf zu sehen: Marvel-Donnergott Chris Hemsworth (‚Thor‘) in einer der Hauptrollen. Schon im März keimten Gerüchte auf, dass der 34-jährige Australier das ehemalige Schauspieler-Duo Will Smith und Tommy Lee Jones beerben wird.

Chris Hemsworth suits up as one of the new Men In Black! #MenInBlack pic.twitter.com/fM2mKcdsPh — The Nerd Rage Podcast (@TheNerdRagePod) 9. Juli 2018

„Szenenbild“ zeigt Hemsworth und Thompson als Agenten

An seiner Seite wird übrigens Tessa Thompson stehen, die gemeinsam mit Hemsworth zuletzt in ‚Thor 3: Tag der Entscheidung‘ (2017) vor der Kamera agierte. Ihre beiden Figuren tragen die Namen Agent H und Agent M, zum Inhalt des Films ist noch nicht viel bekannt.

TESSA THOMPSON!! AND CHRIS HEMSWORTH!! ARE IN MEN IN BLACK!! ITS WHAT WE DESERVE!! pic.twitter.com/EPRqs95uef — mk (@buckibarncs) 29. Juli 2018

Gerüchteküche: Auch Liam Neeson soll mitmachen!

In weiteren Rollen sollen Emma Thompson (die erstmals in ‚Men in Black 3‘ als Organisations-Chefin Agent O in Erscheinung trat), Kumail Nanjiani (‚The Big Sick‘) als sexgesteuertes Alien, Rafe Spall sowie die Street Dance-Brüder Laurent Nicolas und Larry Nicolas Bourgeois zu sehen sein. Zudem verdichten sich die Gerüchte um einen Gastauftritt von Liam Neeson.

Liam Neeson linked to Men in Black spinoff © Video: Glomex / Cover Media

Im Regiestuhl des ‚Men in Black‘-Reboots nimmt F. Gary Gray (‚Fast & Furious 8‘) Platz, avisierter Kinostart ist der 13 Juni 2019.