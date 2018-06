Das Kabel-1-Gourmet-Format gastierte in Österreich. TV-MEDIA besuchte den Dreh beim Nobelitaliener Il Melograno.

Im Il Melograno (Blumenstockgasse, 1010 Wien) geht 's exquisit zu, die Zitronen lässt Padrone Roberto d'Atri von der Amalfi-Küste einfliegen, das Fleisch für das Bistecca alla fiorentina kommt vom Toskanischen Chianina-Rind, im Weinkeller liegen Flaschen von Rang und Namen.

Die Lebensmittel, mit denen im Il Melograno gekocht werden, kommen ganz frisch aus Italien © Roland Ferrigato

Es überrascht nicht, dass der mit einer Haube ausgezeichnete Nobelitaliener auf seiner Website auf den Dresscode hinweist: „Zum Abendessen erwarten wir, dass unsere Gäste in gepflegt-eleganter Kleidung erscheinen. Kurze Hosen, ärmellose Hemden und Strandsandalen sind nicht erwünscht."

Regisseur Rüdiger Schönborn und Restaurantbesitzer d’Atri klären die Details vor Drehstart © Roland Ferrigato

Hausherr d'Atri überlässt nichts dem Zufall. - Es ist auch kein Zufall, dass an diesem heißen Montag im Juni im schicken Innenstadt-Lokal eine 15-köpfige Filmcrew zu Gast ist (in kurzen Hosen und kurzärmeligen T-Shirts). Sie drehen d'Atris Einstand in ‚Mein Lokal, Dein Lokal‘, das erstmals fünf Wiener Restaurants zum Testessen lädt.

Il Melograno-Chef d’Atri erklärt die erlesenen Speisen © Roland Ferrigato

Roberto d'Atris Perfektionismus ist auch an diesem Drehtag nicht zu übersehen, er dirigiert seine Mitarbeiter durchs Lokal, dekoriert um und räumt der Crew hinterher.

Letzte Anweisungen an die Crew © Roland Ferrigato

Darauf angesprochen, verrät er lachend und mit italienischem Akzent: „Ich habe schon zum sechsten Mal Plastikflaschen weggeschmissen. Und ja, das WC wird auch stündlich sauber gemacht. Alles muss immer sauber gehalten werden. Das ist sehr, sehr wichtig für mich."

Schon allein vom Zuhören bekommen die Gäste Lust auf die italienische Nobelküche © Roland Ferrigato

Perfektionismus (und Geschäftssinn) ist es geschuldet, dass sich der Mann im feinen Zwirn in einer Dokusoap, in der sich unterschiedliche Gastronomen gegenseitig bewirten und bewerten, wiederfindet. D'Atri: „Ich erwarte mir, dass ich produktive Kritik bekomme, das würde mich nicht stören."

Kameramann Torsten Zillmann wirft mit einen Blick in die Speisekarte © Roland Ferrigato

In den Pausen ist Zeit für Entspannung und Spaß – auch für Restaurant-Chef Roberto D’Atri (rechts) und seine Crew © Roland Ferrigato

Volle Konzentration beim Einfangen der Wiener Runde © Roland Ferrigato

Dass die Teilnahme vielleicht nach hinten los gehen könnte, war kurz Thema in d'Atris Entscheidungsprozess. Aber: „Ich habe mir überlegt, ich kann ja mein Melograno so präsentieren, wie es ist, egal, welche Kollegen mitmachen. So oder so ist es für mich eine absolute Werbung." Und medienscheu sei er ohnehin nicht.

Der Kameramann darf das Gourmetessen während des Drehs nur durch seine Linse genießen © Roland Ferrigato

Der Wien-Besuch der Kabel 1-Show ‚Mein Lokal, Dein Lokal‘ (wochentags um 17.55 Uhr) entpuppt sich aber keineswegs als reine Luxus-Gourmet-Woche. Aufnameleiterin Sevinc Giray betont: „Jedes Konzept steht für sich. Der Sender will die Vielfalt einer Stadt bzw. Region zeigen."

Regisseur und Kameramann hochkonzentriert © Roland Ferrigato

So kommt es, dass ein Nobelitaliener, eine moderne Weinbar, ein kurdisches Restaurant, ein Wiener Sterne-Klassiker und eine American Cocktail Bar im Wettstreit um den goldenen Siegerteller und ein Preisgeld von 3.000 Euro stehen. Ausgestrahlt wird ‚Mein Lokal, Dein Lokal‘ aus der Bundeshauptstadt voraussichtlich im September.

Bitte zu Tisch – Der Gastgeber d’Artri (vorne links) mit seinen Gästen und Lokalbesitzer-Kollegen, die auch bei ‚Mein Lokal, Dein Lokal‘ mitmachen © Roland Ferrigato

Neben dem Il Melograno zeigen sich in ‚Mein Lokal, Dein Lokal‘ weitere vier Restaurants: