Medienenquete 2018: Diskussion über Österreichs Medienzukunft

Zwei Tage wurde über Österreichs Medienzukunft und die des ORF diskutiert. Am einprägsamsten: Gerhard Zeilers Rede.

Wie soll sich Österreichs Medienlandschaft in Zukunft aufstellen und ihr Überleben finanzieren bzw. sich gegen die globalen Player á la Facebook, Google und Amazon durchsetzen? Keine kleinen Fragen, die da vergangene Woche während zwei Tagen im Wiener Museumsquartier diskutiert wurden. Einberufen wurde dieser „Mediengipfel“ von der VP-/FP-Regierung, wie viele vermuten, allein zum Zweck, den ORF umzuorganisieren und an die neuen Machtverhältnisse im Land anzupassen. So weit kam es dann doch nicht bei der Medienenquete: Die Gebührenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks war über weite Strecken außer Streit gestellt, die Begehrlichkeiten der Privat-Sender am Gebührenkuchen waren dennoch deutlich hörbar. Entscheiden wird sich all das mit einem neuen ORF-Gesetz, dessen erste Teile schon dieses Jahr beschlossen werden sollen …

Bedrohungsszenario

Den großen Bogen spannte freilich ein anderer: Ex-ORF-und RTL-Chef Gerhard Zeiler, 62, Präsident des TV-Konzerns Turner Broadcasting International, der Sender wie TNT, Cartoon network oder CNN betreibt. In seiner Auftaktrede sah Zeiler eine „sich signifikant verändernde Medienlandschaft“ – und das weltweit. Seine Belege dafür: In den USA streamen oder downloaden bereits mehr Menschen unter 45 Jahren TV-Programm, als es sich im klassischen linearen TV anzusehen. Der Anteil der Kabel-TV-User geht stark zurück (von 92 auf 80 Prozent in den vergangenen sechs Jahren), E-Commerce-Giganten wie Amazon fokussieren immer mehr aufs Kerngeschäft der Konkurrenz, also den TV-Content. Und das mit enormer Finanzkraft. Die sogenannte Marktkapitalisierung etwa von Netflix ist mittlerweile höher als jene des größten Medienkonzerns weltweit (Disney). Trotz deutlich schlechterer Geschäftszahlen. Sprich: Dieses Business hat klar mehr Fantasie für die Anleger …

Wie aber diesem Megatrend begegnen, der dem User plattformunabhängigen (digitalen) Konsum genau jener Programme ermöglicht, die er tatsächlich haben will, „und“, so Zeiler, „nicht nur der besten aller ungewollten Möglichkeiten“? – Seine Antwort: Jedes Medium müsse ein klares Alleinstellungsmerkmal für seine Zielgruppe haben – und dieses möglichst exklusiv. Plus: Der jeweilige Content müsse via Multiplattformstrategie, also über alle möglichen Medien ausgespielt werden …

„ … dann ist man Staatsfunk“

Und was bedeutet das übersetzt für den ORF, der – bedroht durch die aktuellen Regierungspläne – um sein Selbstverständnis ringt? Zeiler verlangt – neben einem Österreich-Fokus und Programmen „für alle Seher“ – vor allem „journalistischen Mut“ und auch „Mut des Managements“ gegenüber der Politik. „Ohne diesen Mut nimmt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Recht, sich öffentlich-rechtlich zu nennen. Dann ist man Staatsfunk.“