maxima COMEPASS „Colours Of Life“: Das große Blogger-Festival in Wien

Am 24. Februar veranstaltet das Frauen- & Lifestylemagazin maxima in der Wiener Ottakringer Brauerei ein rauschendes Fest der Farben – das größte Blogger-Festival des Landes! Mit dem Thema „Colours of Life“ soll auf die Vielfalt an Blogs und Bloggern hingewiesen werden, von denen sich die besten auch über eine besondere Auszeichnung freuen dürfen.

Vielfalt ist in der Blogosphäre auch zahlenmäßig ein Thema: So zählt laut Statistikportal statista alleine die Blogging-Plattform Tumblr 349 Millionen Blogs weltweit. Der Trend greift um sich und ist längst auch in Österreich angekommen, wo das Blog-Portal Blogheim.at mit mittlerweile mehr als 1.800 aktiven Blogs aufwartet. „Alleine die auf Blogheim.at registrierten Blogger publizieren bis zu 8.000 Beiträge pro Monat“, schildert Jürgen Koller, CEO von Blogheim.at und Mitglied des maxima-COMEPASS-Teams, den Querschnitt durch Österreichs Blogosphäre.

Warum bloggen?

Auffallend ist aber nicht nur die zunehmende Zahl an Blogs, sondern auch die ihrer Inhalte. So reicht die Varietät von Fashion- über Food- und Familyblogs bis hin zu Special-Interest-Blogs zu Technik oder Literatur.

Die Beweggründe, einen Blog zu betreiben, sind so verschieden wie die Blogger selbst. Doch mit dem Projekt Blogging ist auch viel Arbeit verbunden. „Themensetting, Fotoshootings und Textgestaltung folgen einer konsequenten Strategie. Qualität ist ausschlaggebend, will man erfolgreich sein“, schildert Rafaela Carmen Scharf, Mitbegründerin der Blogger Community COMEPASS, den fordernden Workflow.

Förderung des kreativen Engagements

Um das kreative Engagement der Seitenbetreiber angemessen zu fördern, hat maxima nicht nur ein eigenes Blogger-Festival, sondern auch eine Auszeichnung für außergewöhnliche Blog-Performances ins Leben gerufen. Auf dem Festival entführen zahlreiche Masterclasses, Workshops und Talks sowohl Blog Newbies als auch Experts in die Welt des Blog-Marketings. Foodtrucks, Instawalks, Challenges, Business Speed Dancings und Infotainment ergänzen das Angebot. Auch Staracts werden erwartet.

Das Highlight des Abendprogramms bildet die Preisverleihung des maxima COMEPASS. Ausgezeichnet werden die Top Blogger des Jahres 2018 in den Kategorien Fashion, Beauty, Lifestyle, Feel, Food, YouTube und All over, gefolgt von einer rauschenden Aftershow-Party. Bei der Vergabe setzt die Jury auf absolute Chancengleichheit. Motivierte Blogger können sich ab sofort über einen Beitrag für den begehrten Preis anmelden.

Infos, Details sowie Tickets zum Event finden Sie unter maxima-comepass.at.