The Masked Singer Austria: Jury und erste Kostüme!

Bei der heutigen Pressekonferenz verrät Puls 4 die Jury von The Masked Singer Austria – und präsentiert die ersten beiden Kostüme.

Die nächsten Wochen werden spannend im TV: Während ab 10. März auf Pro 7 die zweite Staffel von The Masked Singer über die Bühne geht, feiert vier Tage später – am 14. März – die österreichische Version des Erfolgsformats auf Puls 4 ihre Premiere. Gespannt blicken Show-Fans dann auf den Austro-Privaten, denn die Messlatte liegt immens hoch. Geschuldet ist dies mitunter den sensationellen Quoten der Ableger in den USA, im Vereinigten Königreich und zuletzt in Deutschland, sowie der hochkarätigen Jury und natürlich den Teilnehmern.

Im Zuge einer Pressekonferenz am 26. Februar 2020 in Wien, hat Puls 4 erste Details zu Jury und Teilnehmern verraten. Die Infos im Schnellcheck:

Die Jury

Elke Winkens (Schauspielerin)

Nathan Trent (Song-Contest-Teilnehmer von 2017)

Sasa Schwarzjirg (Moderatorin)

unbenannter Stargast

Die Jury: Nathan Trent, Elke Winkens und Sasa Schwarzjirg (v.l.) © PULS 4 / Glanzl

Die Teilnehmer

Der süße Yeti

Der coole Falke / Papageno

Die Kostüme von Yeti und Falke wurden als erstes der Öffentlichkeit präsentiert © PULS 4 / Eder

Während das Yeti-Kostüm stolze 6 Kilo wiegt, aus sechs unterschiedlichen Kunstlanghaarfellen besteht und Swarovskikristalle in den Augen hat, wurde die Verkleidung des Falken Papageno aus über 3.000 echten Vogelfedern gefertigt, wiegt 4,6 Kilo und hat in der futuristischen Brille ebenfalls Swarovskikristalle verbaut.

Moderation

Arabella Kiesbauer

The Masked Singer Austria läuft ab 14. März 2020 immer samstags um 20.15 Uhr live auf PULS 4.