Martin Gastinger wechselt von ATV zu Servus TV

Der Fernsehmacher wird künftig die Unterhaltungssparte des Salzburger Privatsenders führen

Martin Gastinger, langjähriger Geschäftsführer des Privatsenders ATV, wird neuer Unterhaltungschef von Servus TV. Das bestätigte der Salzburger Sender gegenüber TV-MEDIA am Montag Nachmittag.

Gastinger hatte sich um dieselbe Position im ORF beworben, das Kandidatenhearing am vergangenen Mittwoch dem Vernehmen nach aber gar nicht mehr wahrgenommen. Dienstantritt in Salzburg ist bereits am Freitag, den 1. Dezember.

Gastingers Karriere begann bei Ö3, führte über die deutschen Medienunternehmen Premiere und Beate Uhse TV 2007 zu ATV, wo er vom Programmchef 2013 zum Geschäftsführer aufstieg. Nach dem Verkauf von ATV an die PRO 7/SAT.1/PULS 4-Gruppe stieg er bei Christian W. Muchas MG-Mediengruppe ein und wechselt nun zurück ins Fernsehen.