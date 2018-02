Mark Hamill will in ‚Guardians of the Galaxy 3‘ mitmachen

‚Guardians of the Galaxy 3‘

Auch nach ‚Star Wars 8‘ könnte es Mark Hamill demnächst wieder ins All verschlagen. Per Twitter scheint sich der Luke-Skywalker-Darsteller mit Regisseur James Gunn zu einem Gespräch über einen Auftritt in ‚Guardians of the Galaxy 3‘ verabredet zu haben.

Schon beim Erscheinen 2014 wurde ‚Guardians of the Galaxy‘ vielerorts mit ‚Star Wars‘ verglichen. Nun könnten die beiden Sci-Fi-Welten vielleicht wirklich aufeinanderprallen. Zumindest sieht es ganz danach aus, als würden sich Regisseur James Gunn, der auch den dritten Teil der Marvel-Reihe inszenieren wird, und der Schauspieler Mark Hamill treffen, um über ein Mitwirken der ‚Star Wars‘-Ikone im dritten ‚Guardians‘-Teil zu besprechen.

Hamill und Gunn sind für augenzwinkernde Tweets bekannt

Entstanden ist die Idee aus dem Wunsch eines Twitter-Users, der James Gunn per Kurznachrichtendienst bat, in dem Sequel eine Rolle für Hamill zu finden. Gunn reagierte und schlug prompt vor, dass er und Hamill bei einer Tasse Kaffee einfach mal darüber sprechen könnten, schließlich wohnen die beiden in Malibu offenbar nicht weit voneinander entfernt. Darauf stieg dann auch Hamill ein, der diese Einladung sowohl als „guter Nachbar“ als auch als „arbeitsloser Schauspieler“ glücklich annahm.

@JamesGunn, could you do me a huge favour and find a role for @HamillHimself in Guardians 3? The awesomeness of it might end me, but I’m willing to risk it. Thanks 𯂂𯍍 — Ian Fee (@IanFee) 25. Februar 2018

Was als spaßiger Austausch begann – schließlich sind Hamill und Gunn für ihre augenzwinkernden Tweets bekannt – ist daraufhin wohl tatsächlich konkreter geworden, immerhin haben die beiden letztendlich beschlossen, privat über Direktnachrichten miteinander in Kontakt zu treten.

DM me for my contact info if you're serious.

(& a good neighbor)

xoxo, mh — Mark Hamill (@HamillHimself) 26. Februar 2018

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob ein Meeting zwischen Gunn und Hamill (sollte es denn wirklich zustande kommen) auch Früchte tragen wird. Die Nerds dieser Welt wären sicherlich aus dem Häuschen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum zu ‚Guardians of the Galaxy 3‘ gibt es zwar noch nicht, allerdings soll das Sci-Fi-Comic-Spektakel 2020 in den Kinos anlaufen.