Marie Bäumer wird nun doch zu Romy Schneider!

Für Schauspielerin Marie Bäumer stand lange Zeit fest, dass sie trotz ihrer Ähnlichkeit mit Romy Schneider nie in die Fußstapfen der ‚Sissi‘-Darstellerin treten würde. Nun bricht die 48-jährige Düsseldorferin mit ihrem „Gelübde“ und wagt sich im Biopic ‚3 Tage in Quiberon‘ an die Schauspiellegende.

Im Laufe ihrer Karriere wurde Marie Bäumer (‚Der Schuh des Manitu‘) schon öfter gefragt, wann sie Romy Schneider spielen werde. Immerhin: Gewisse Ähnlichkeiten zwischen der 1969 geborenen Schauspielerin und der 1982 verstorbenen Leinwand-Ikone sind nicht von der Hand zu weisen. Marie Bäumers Antwort bisher: „Es ist die Rolle, die ich niemals spielen werde. Ich finde es anmaßend. Schneider ist eine Legende.“

Dunkles Kapitel aus Romy Schneiders Leben

Nun aber vollzog die vielfach preisdekorierte Charakterdarstellerin einen Sinneswandel und bricht mit ihrem „Gelübde“ für den Kinofilm ‚3 Tage in Quiberon‘. Das vom NDR koproduzierte Biopic erzählt von Romy Schneiders Sanatoriumsaufenthalt in der Bretagne. 1981 erholte sich die Diva von einer schweren Operation infolge ihrer Alkohol- und Tablettenabhängigkeit. Parallel gab sie dem Stern ein heute legendäres Interview, in dem sich die ‚Sissi‘-Darstellerin radikal zu ihrer Gesundheit äußerte: „Ich muss Pause machen, ich muss endlich zu mir selbst finden.“ Ein Jahr später starb Schneider in ihrer Wahlheimat Paris.

2018 im Kino

2018 soll ‚3 Tage in Quiberon‘ auf die Leinwand kommen. Marie Bäumer dürfte es wohl nicht bereuen, ihre Scheu überwunden zu haben. „Frau Bäumer ist in die Rolle, die für sie immer wie eine Bedrohung wirkte, hineingewachsen. Sie ist beängstigend gut als Romy Schneider“, wird eine Produktionsmitarbeiterin von der Bild Zeitung zitiert.