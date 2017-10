Die legendäre Serie rund um den Privatdetektiv Thomas Magnum (in den 80er-Jahren gespielt vom feschen Tom Selleck) bekommt ein Reboot. Der US-Sender CBS hat seine Pläne ejtzt verraten.

Auf insgesamt 162 Folgen mit 8 Staffeln hat es ‚Magnum‘ zwischen 1980 und 1988 gebracht. Im Zentrum: Thomas Sullivan Magnum IV, der superattraktive Detectiv mit dem traumhaften Arbeitsplatz O'ahu, Hawaii. Mit seinem roten Ferrari oder T.C.s (gespielt von Roger E. Mosley) Helikopter heftet er sich regelmäßig an die Fersen von Kriminellen und deren Geheimnissen. Dem lebenslustigen und bisweilen leichtsinnigen Frauenheld steht der äußerst korrekte Anwesensverwalter Jonathan Quayle HIggins (John Hillerman) zur Seite.

© NBC

Dass die Story bis heute zieht, zeigt die massive, nicht endenwollende Wiederholungswelle auf den diversen Fernsehsendern. Und diese Erkenntnis macht sich CBS nun zunutze und traut sich an eine Neuauflage von ‚Magnum, P.I.‘. Eingesetzt wird für dieses Projekt Peter Lenkov, der schon ‚Hawaii Five-0‘ und ‚MacGyver‘ in die Gegenwart zurückgeholt hat. Im Hintergrund ziehen die Produzenten von ‚The Blacklist‘, John Davis und John Fox die Fäden.

© NBC

Darum dreht sich das Reboot von ‚Magnum‘:

Thomas Magnum kommt als hochdekorierter Navy SEAL aus Afghanistan und will seine militärischen Fähigkeiten künftig als Privatdetektiv einzusetzen. Er übernimmt knifflige Fälle, an die sich sonst niemand herantraut, um denjenigen zu helfen, die keine Hilfe erwarten können. Unterstützung bekommt er von seinem Freuden T.C. Calvin and Orville „Rick“ Wright und der ehemaligen MI:6-Agentin Juliet Higgins.

Wer Tom Magnum und die anderen Rollen spielen soll, ist derzeit leider noch nicht bekannt. Insider rechnen mit einem Erscheinen der Serie Mitte nächsten Jahres.