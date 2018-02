Literaturklassiker ‚Der Name der Rose‘ wird zur TV-Serie

Schauspieler John Turturro (‚The Big Lebowski‘) soll in die Fußstapfen von Filmlegende Sean Connery treten, und die Hauptrolle des Franziskanermönchs William von Baskerville übernehmen.

‚Der Name der Rose‘ ist Millionen von Menschen als Roman und Film ein Begriff. Aus der 1980 erschienenen literarischen Vorlage von Umberto Eco, soll nun auch eine Fernsehserie werden. Die Tele München Gruppe (u. a. ATV, RTL 2 und Tele 5) soll die Geschichte in Zusammenarbeit mit mit den italienischen Partnern 11 Marzo, Palomar und RAI Fiction produzieren, gedreht wird über 19 Wochen in Rom in den Cinecitta Studios gedreht.

Neue Serie kostet fast doppelt so viel wie der Filmklassiker von 1986

Kostenpunkt der Produktion: 26 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Filmklassiker verschlang 1986 gigantische 17,5 Millionen Dollar (zur damaligen Zeit eine Unsumme!) und schwappte international rund 77 Mio USD in die Kinokassen.

Wie im Buch und im Film (mit Sean Connery und Christian Slater) geht es in der achtteiligen Serie um den Franziskanermönch William von Baskerville, der gemeinsam mit seinem Adlatus Adson in einem abgelegenen Alpenkloster Zeuge mehrerer Morde wird. Die Hauptrolle soll der 60-jährige John Turturro (u. .a ‚The Big Lebowski‘ und die ‚Transfomers‘-Reihe) übernehmen. Wann und wo man die fertige Serie im deutschsprachigen Raum sehen kann, ist indes noch nicht kommuniziert worden.