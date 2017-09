Linda Hamilton kommt für ‚Terminator 6‘ zurück!

Arnold Schwarzenegger hat es bereits bestätigt: Er kommt zurück! Auch seine ehemalige Schauspielkollegin Linda Hamilton wird für ‚Terminator 6‘ wieder vor die Kamera treten – 33 Jahre nach der Veröffentlichung des Originalteils.

Mit ihrer Rolle als Sarah Connor (nein, nicht die deutsche Sängerin!) in den ersten beiden ‚Terminator‘-Ablegern sicherte sich Linda Hamilton als knallharte Actionheldin einen Platz in den Filmgeschichtsbüchern. Nachdem erst kürzlich ein sechster Teil der kultigen Sci-Fi-Reihe verlautbart wurde – für den u. a. James Cameron als Produzent auftritt und bei dem auch Arnold Schwarzenegger wieder mit an Bord ist (TV-MEDIA berichtete) –, bestätigt nun auch die heute 60-jährige US-Schauspielerin ihre Mitarbeit.

Damit kehrt Linda Hamilton 33 Jahre nach der Veröffentlichung des Originalteils wieder vor die Kamera zurück. Zuletzt hörte man lediglich ihre Stimme im vierten Teil ‚Terminator Salvation‘.