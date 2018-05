‚Lethal Weapon‘: Fortsetzung mit neuem Darsteller

Nach dem Rauswurf von Rabauke Clayne Crawford übernimmt Seann William Scott (‚American Pie‘).

Clayne Crawford ist nicht der erste Seriendarsteller, der seine Rolle als böser Bube zu ernst nimmt – siehe Charlie Sheen (‚Two and a Half Men‘) oder Jonathan Rhys-Meyers (‚Vikings‘). Und er wird auch nicht der letzte sein. Der 40-jährige ‚Lethal Weapon‘-Schauspieler, der die Marotten und Trinkgewohnheiten seiner verhaltensoriginellen TV-Figur Martin Riggs offenbar adaptierte, hat sich nämlich mehrmals so heftig daneben benommen, dass er seine Hauptrolle an der Seite von Damon Wayans Jr. los ist.

Warner Bros. holt „Stifler“ an Bord

Von „toxischem Verhalten“ und „feindseliger Atmosphäre“ am Set ist die Rede, und weil eine vom Studio Warner Bros. Television verordnete Therapie sowie mehrere Verwarnungen nichts halfen, wurde Crawford nun endgültig rausgeworfen. Weil ein Kumpel allein für eine Buddy-Copserie wie ‚Lethal Weapon‘ aber nicht reicht, hat man für das FOX-Remake der Filmreihe (mit Danny Glover und Mel Gibson) auch schon kurzfristig Ersatz gefunden, ohne den es vermutlich keine Fortsetzung gegeben hätte.

Achtung Spoiler! In der dritten Staffel des Spaßkrimis (bei uns via ORF und SAT.1 zu sehen) wird der vor allem als Stifler aus der ‚American Pie‘-Reihe bekannte Seann William Scott einspringen. Dabei übernimmt der 41-Jährige in seiner ersten Serienhauptrolle jedoch nicht den Part des Hallodris Riggs: Nachdem man die zweite Season von ‚Lethal Weapon‘ bereits mit einem passenden Cliffhanger enden ließ, dürfte es mit dieser Rolle endgültig vorbei sein. Somit spielt Scott einen anderen Charakter, der im Herbst als Roger Murtaughs neuer Partner eingeführt wird.