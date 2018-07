Lesestoff für Hollywood-Fans: Bücher von und über Promis!

Von Romanen über Kinderbücher und Kurzgeschichten bis hin zu Biografien – das sind die mehr oder weniger erfolgreichen Ergüsse prominenter Schreibkunst. Plus: Die besten Bücher über Promis.

So manche Schauspielstars entpuppen sich als wahre Multitalente. Viele versuchen sich als Musiker (Juliette Lewis, Johnny Depp, Kevin Bacon, Jeff Bridges, David Hasselhoff usw.), andere wiederum greifen zu Papier und Stift, um literarische Werke zu verfassen.

Ethan Hawke hat bereits drei Bestseller veröffentlicht © Getty Images

Großes schriftstellerisches Talent bewies schon Ethan Hawke (‚Der Club der toten Dichter‘, ‚Boyhood‘). Neben seiner Drehbuch-Mitarbeit an den beiden Richard-Linklater-Erfolgsfilmen ‚Before Sunset‘ und ‚Before Midnight‘ veröffentlichte er 1996 den Roman ‚Hin und weg,‘ der ein echter Bestseller wurde. Mit ‚Aschermittwoch‘ und ‚Regeln für einen Ritter‘ folgten noch zwei weitere Werke.



Das Buch hat mir so viel Freude bereitet, ich schreibe auf jeden Fall noch ein weiteres. – Sean Penn über seinen verrissenen Thriller



Auch Multitalent James Franco, der neben seinen zahlreichen Schauspielrollen auch als Regisseur, Model, Produzent und bildender Künstler agiert, sorgte mit seinem Debüt ,Palo Alto‘, in dem er das Leben von US-Teenagern beschreibt, für Aufsehen und verfasste bereits drei weitere Bücher.

Gelobt wurden auch das 2017 erschienene Debütwerk ‚Mirror, Mirror‘ der Ex-Modelikone und nunmehrigen Schauspielerin Cara Delevingne sowie die Kurzgeschichtensammlung ‚Schräge Typen‘ von Tom Hanks, während Sean Penn mit seinem kürzlich erschienenen dystopischen Thriller ‚Bob Honey Who Just Do Stuff‘ über ein zerrüttetes Amerika einen bösen Absturz erlebte und von den Kritikern total verrissen wurde.

LESETIPPS: DIESE BÜCHER WURDEN VON SCHAUSPIELERN, REGISSEUREN UND ANDEREN PROMIS GESCHRIEBEN

Sean Penn – Bob Honey Who Just Do Stuff – A Novel

Der Ende März in den USA erschienene Debütroman des zweifachen Oscarpreisträgers wurde von der Kritik total verrissen. Wer sich selbst eine Meinung bilden will: Das Buch ist bei Simon + Schuster erschienen und kostet € 23,20.

© Simon + Schuster

Tom Hanks – Schräge Typen – Stories

Seit Februar 2018 ist das erste Buch des Topstars auf Deutsch erhältlich: Die Sammlung von 17 Kurzgeschichten unterhält mit schrägen und lustigen Plots. Piper; € 22,70

© Piper

Cara Delevingne – Mirror, Mirror: Wen siehst du? Roman

Das erste Werk des ehemaligen Supermodels ist eine coole Coming-of-Age-Story über Freundschaft und Identität, in der nichts so ist, wie es scheint. Fischer; € 15,50

© Fischer

Jason Segel – Nightmares. Die Schrecken der Nacht – Fantasy

Die Trilogie des ,HIMYM‘-Stars befasst sich mit der Geschichte des zwölfjährigen Charlie Lairds, dessen Albträume allzu real werden. Oetinger; € 10,30

© Dressler

Ethan Hawke – Hin und weg – Roman

1996 erschien das erfolgreiche Debüt über die Geschichte eines jungen Liebespaares. Zwei weitere Bücher (,Aschermittwoch‘; ,Regeln für Ritter‘) folgten. Kiepenheuer & Witsch; € 10,30

© Kiepenheuer & Witsch

David Duchovny – Heilige Kuh – Fabel

Eine skurrile Geschichte tischte 2015 der ,Akte X‘- und ,Californication‘-Star, der sogar Literaturgeschichte studierte, auf: Kuh Elsie will nach Indien, wo Kühe besser behandelt werden. Heyne; € 10,30

© Heyne

James Franco – Palo Alto – Stories

Das Multitalent hat bereits vier Bücher veröffentlicht. Den Anfang machte ,Palo Alto‘, eine einfühlsame Kurzgeschichtensammlung über das Leben kalifornischer Teenies. Faber & Faber; € 14,90

© Faber & Faber

Hugh Laurie – Bockmist – Satire

Auch Dr. House versuchte sich als Autor – mit einer Parodie auf Spionagethriller über einen Profikiller, der viel zu nett für die Welt ist. Gibt’s im Moment nur auf Englisch.

© Heyne

Steve Martin – Shopgirl – Roman

Bekannt für seine ironischen Bücher ist Comedy-Urgestein Steve Martin, sein erfolgreichstes Werk ,Shopgirl‘ wurde mit ihm in der Hauptrolle und Claire Danes 2005 verfilmt. Phoenix; € 11,60

© Phoenix

Madonna – Die Englischen Rosen – Kinderbücher

Fünf jeweils von einem anderen Künstler illustrierte Kinderbücher hat Madonna zwischen 2003 und 2005 veröffentlicht – und das erfolgreich. Alle sind im Moment vergriffen.

© Hanser

Auch auf der langen Liste der (auto-)biografischen Werke gibt es einige aktuelle, durchaus interessante Selbstoffenbarungen.

,Traumwelten‘ bietet auf über 700 Seiten einen spannenden Einblick in das persönliche und kreative Leben des 72-jährigen Künstlers und Regiemystikers David Lynch (‚Blue Velvet‘, ‚Wild at Heart‘, ‚Twin Peaks‘, ‚Mulholland Drive‘), während die norwegische Schriftstellerin Linn Ullmann, die Tochter von Schauspielerin Liv Ullmann und Regisseur Ingmar Bergman, in ‚Die Unruhigen‘ ihre Kindheit in einen Roman verpackt und über ihre Eltern schreibt.

Aufsehen erregte auch Hollywoodstar Rose McGowan: Die mit der Fantasy-Serie ‚Charmed - Zauberhafte Hexen‘ bekannt gewordene Schauspielerin beschreibt in ihrer Biografie ,MUTIG‘, welche Missstände in der Unterhaltungsindustrie herrschen. Sie enthüllt die Scheinheiligkeit der Traumfabrik Hollywood und wurde so zu einer Vorreiterin und Galionsfigur der #MeToo-Bewegung.

LESETIPPS: DIESE BÜCHER WURDEN ÜBER REGISSEURE, SCHAUSPIELER UND ANDERE PROMIS GESCHRIEBEN

David Lynch – Traumwelten. Ein Leben

Die kürzlich erschienene Mischung aus Biografie und Memoiren gibt Einblick in die geheimnisvolle Welt des rätselhaften Künstlers und Filmemachers (,Blue Velvet‘,,Twin Peaks‘). Heyne; € 25,70



© Verlagsgruppe Random House GmbH, Muenchen

Linn Ullman – Die Unruhigen – Erinnerungen

Ihr Vater, der Meisterregisseur Ingmar Bergman, wäre am 14. Juli 100 geworden. Jetzt hat Autorin Linn Ullmann die Erinnerungen an ihre Kindheit literarisch verarbeitet. Luchterhand; € 22,70

© Luchterhand

Meghan – Von Hollywood in den Buckingham Palast – Ein modernes Märchen

Wie es Meghan Markle, bekannt aus der TV-Serie ,Suits‘, geschafft hat, Prinz Harry zu verzaubern und ins britische Königshaus einzuheiraten. Heyne; € 20,60

© Heyne

Tom Shone: Tarantino – Der Kultregisseur und seine Filme

Das Leben des Regie-Exzentrikers und seine Karriere. Illustriert mit über 250 Bildern aus seinen Filmen und vom Set, inklusive Interviews mit Weggefährten. Knesebeck; € 41,20

© Knesebeck

Michael Jürgs: Der Fall Romy Schneider – Eine Biographie

Das Buch zum Film ‚Drei Tage in Quiberon‘: Reporter Michael Jürgs führte das letzte große Interview mit dem Weltstar Romy Schneider und versucht hier eine persönliche Annäherung. Ullstein; € 10,30

© Ullstein

Rose McGowan: MUTIG – Autobiografie

Der Hollywoodstar, der durch die Erfolgsserie ‚Charmed‘ Berühmtheit erlangte, gilt als Vorkämpferin der #Me-Too-Bewegung und zeigt die dunklen Seiten der Traumfabrik auf. Harper-Collins; € 16,50

© Harper-Collins

Bud Spencer: Mein Leben, meine Filme – Autobiografie

2016 starb der schwergewichtige Kultstar, der auch Jurist und Hochleistungsschwimmer war und hier humorvoll über sich selbst schreibt. Schwarzkopf & Schwarzkopf; € 15,50

© Schwarzkopf & Schwarzkopf

Lauren Graham: Einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl – Fankost

Nach dem Netflix-Comeback der Erfolgsserie ist nicht klar, ob es noch weitere Folgen geben wird. Fans können sich einstweilen mit dieser Biografie trösten. Fischer; € 10,30

© Fischer

Gavin Edwards: Meeting Bill Murray – Wahre Geschichten, die dir keiner glaubt

Über den schrägen Hollywoodstar gibt es zahlreiche Legenden und skurrile Geschichten, die Journalist Gavin Edwards gesammelt hat. Eichborn; € 18,50

© Eichborn

Leah Remini: Troublemaker – Wie ich Hollywood und Scientology überlebte

Der ‚King of Queens‘-Star ist mit Scientology aufgewachsen, brach aber 2013 mit der Glaubensgemeinschaft und bietet hier Einblicke in die Welt der Sekte. MVG; € 10,30