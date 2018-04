Seit zehn Jahren arbeiten die Marvel Studios auf den ultimativen Superhelden-Climax hin: Was 2008 mit ‚Iron Man‘ begann, gipfelt Ende April im ersten von zwei Teilen des sogenannten ‚Infinity War‘. Darin schließen sich sämtliche Hauptfiguren der Marvel-Kosmos zusammen, um den „Mad Titan“ Thanos Einhalt zu gebieten. In welcher Reihenfolge man sich die Filme und Serien des Marvel Cinematic Universe (MCU) ansehen sollte, um beim finalen Showdown wirklich 100%-ig durchzublicken, verraten wir Euch im Artikel.

Warum Comic-Fans weltweit der Veröffentlichung von ‚Avengers: Infinity War‘ entgegenfiebern hat einen einfachen Grund: Im Blockbuster der Superlative schließen sich die Helden des Marvel-Kosmos (u. a. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, die Guardians of the Galaxy, Spider-Man, Doctor Strange und Black Panther) zusammen, um den größenwahnsinnigen Thanos davon abzuhalten, die halbe Galaxie zu zerstören.

Der ultimative Marvel-Leitfaden

Was sich nach einem überaus ambitionierten Projekt anhört, ist das Ergebnis einer komplexen Strategie, die sich aus miteinander verwobenen Filmen und Serien zusammensetzt. Genau genommen wurde die „Road to Infinity War“ mit dem ersten ‚Iron Man‘ im Jahr 2008 eingeläutet, und durch etliche Superhelden-Filme und Spin-off-Serien fortgeführt. Den am 26. April 2018 in den österreichischen Kinos anlaufenden ‚Avengers: Infinity War‘ kann man also getrost als das größte Comic-Crossover aller Zeiten bezeichnen.

Um bei dieser Geschichte dann noch den Überblick zu bewahren, wer wann wo mit wem und wieso agiert, haben wir euch den ultimativen Leitfaden zu den Produktionen des MCU verfasst. Darin verwurstet sind sowohl die Spielfilme (in Fettschrift hervorgehoben), wie auch die gängigen Serien – wer rund zwei Wochen vor Kinostart des ‚Infinity War‘ also tatsächlich bei Null anfängt, sollte womöglich nur die Reihenfolge der Filme beachten. Viel Spaß!

Phase 1

Captain America: The First Avenger

Agent Carter (Staffel 1)

Agent Carter (Staffel 2)

Iron Man

Iron Man 2

Der unglaubliche Hulk

Thor

Marvel’s The Avengers

Phase 2

Iron Man 3

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 1 / Folge 1-7)

Thor – The Dark Kingdom

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 1 / Folge 8-16)

The Return of the First Avenger (The Winter Soldier)

(The Winter Soldier) Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 1 / Folge 17-22)

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Daredevil (Staffel 1)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 2 / Folge 1-10)

Jessica Jones (Staffel 1)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 2 / Folge 11-19)

Avengers: Age of Ultron

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 2 / Folge 20-22)

Daredevil (Staffel 2 / Folge 1-4)

Luke Cage (Staffel 1 / Folge 1-4)

Daredevil (Staffel 2 / Folge 5-11)

Luke Cage (Staffel 1 / Folge 5-8)

Daredevil (Staffel 2 / Folge 12-13)

Luke Cage (Staffel 1 / Folge 9-13)

Ant-Man

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 3 / Folge 1-10)

Phase 3

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 3 / Folge 11-19)

Iron Fist (Staffel 1)

The First Avenger: Civil War

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 3 / Folge 20-22)

The Defenders (Staffel 1)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 4 / Folge 1-6)

Doctor Strange

Thor: Tag der Entscheidung

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 4 / Folge 7-8)

Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot (Staffel 1 / Folge 1-6)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 4 / Folge 9-22)

Spider-Man: Homecoming

Black Panther

Inhumans (Staffel 1)

The Punisher (Staffel 1)

Runaways (Staffel 1)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 5 / Folge 1-10)

Jessica Jones (Staffel 2)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 5 / Folge 11-15)

