Legendäre Trolle: Die Mumins kommen wieder!

In den 70er-Jahren waren sie bei uns im Fernsehen – die seltsamen weißen, dicklichen Wesen aus dem Mumintal. Jetzt gibt es eine sensationelle Nachricht für Fans der finnischen Trolle: Eine neue Animationsserie mit Rosamund Pike (‚Gone Girl‘), Taron Egerton (‚Kingsman‘) und Kate Winslet (‚Titanic‘) wird produziert!

‚Mumintal‘ (engl. ‚Moominvalley‘) wird sie heißen, die neue Animationsserie mit der sympathischen Trollfamilie, welche die finnischschwedische Zeichnerin Tove Jansson 1945 erfand.

Muminmama © Oy Moomin Characters Ltd

Die Mumins leben im idyllischen Mumintal irgendwo in Finnland. In Finnland Trollen versteht man sowohl winzigkleine als auch riesengroße Fabelwesen. Die Mumins und die Snorks haben eine geschätzte Körpergröße von 50 cm, sie haben einen kurzen Pelz, einen buschigen Schwanz und sind gute Schwimmer und Taucher sowie auch Bootslenker.

Muminpapa © Oy Moomin Characters Ltd

Rosamund Pike als Muminmama, Taron Egerton als Mumin

Weil die Mumins immer noch derart beliebt sind, gab es eine riesige Crowdfunding-Aktion auf Indiegogo. Der anvisierte Unterstützungsbetrag (200.000 USD) wurde innerhalb von kurzer Zeit erreicht. Damit können 13 Episoden bis 2019 produziert werden.

Mumin © Oy Moomin Characters Ltd

Das Ziel ist es, so die Macher, die Mumins auch einem jüngeren Publikum näherzubringen, daher wird sie in einer 2D/3D-Hypbridtechnologie computeranimiert produziert. Für das Gelingen sind Nick Park (‚Wallace and Gromit‘) and John Woolley (‚Shaun the Sheep') verantwortlich.

Das Snorkfräulein © Oy Moomin Characters Ltd

Der Cast für die Serie kann sich sehenlassen: Rosamund Pike (‚Gone Girl‘) hat sich als Muminmama mit Schürze und Handtasche gemeldet, Matt Berry (‚IT Crowd‘) gibt ihren Mann in Zylinder, den Muminpapa und ‚Kingsman‘-Star Taron Egerton wird den jungen Mumin spielen.

Die kleine My © Oy Moomin Characters Ltd

Weiters dabei: Kate Winslet, Warwick Davis, Richard Ayoade, Will Self und Akiya Henry. Die Serie soll den Titel ‚Mumintal‘ (engl.: ‚Moominvalley‘) tragen. Wir sind gespannt, wer das Snorkfräulen, die Kleine My und die anderen putzigen Charaktere spielen wird!