Laufzeit von ‚Avengers: Infinity War‘ bekanntgegeben

Die britische BBFC – jene Behörde, die für die Altersfreigaben der Kinofilme im Vereinigten Königreich zuständig ist – hat die offizielle Laufzeit des kommenden Superhelden-Blockbusters ‚Avengers: Infinity War‘ bekannt gegeben. Die schlechte Nachricht vorweg: Der Streifen wird kürzer als gedacht …

In einer Woche dürfen sich Comic-Fans endlich selbst vom neuen Marvel-Superhit ‚Avengers: Infinity War‘ überzeugen – dem Film wird u. a. vorausgesagt, dass er die globale 2-Milliarden-Umsatzmarke knacken kann. Bevor es zum ultimativen Superhelden-Showdown kommt (TV-MEDIA berichtete), können Filmgeher bereits ihr Sitzfleisch trainieren.

Längster Film des Marvel Cinematic Universe

Das British Board of Film Classification (BBFC), welches das britische Gegenstück der FSK ist und für Filme und Videospiele Altersfreigaben erteilt, gab auf seiner Internetseite bekannt, dass ‚Infinity War‘ eine Laufzeit von 149 Minuten und 9 Sekunden haben wird. Spekulanten haben zwar auf ein bisschen mehr Material gehofft, nichtsdestotrotz ist der dritte ‚Avengers‘-Film damit aber der längste Streifen des gesamten Marvel Cinematic Universe (MCU) – und löst den bisherigen Spitzenreiter ‚The First Avenger: Civil War‘ (2016) ab.

Alle Laufzeiten der MCU-Streifen im Überblick

Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, welcher Marvel-Film wie lange gedauert hat, wird mit dieser Liste glücklich werden. Das Ranking erfolgt in aufsteigender Reihenfolge, vom kürzesten bis zum längsten MCU-Streifen.

Thor – The Dark Kingdom – 111 Minuten

– 111 Minuten Der unglaubliche Hulk – 113 Minuten

– 113 Minuten Thor – 114 Minuten

– 114 Minuten Doctor Strange – 115 Minuten

– 115 Minuten Ant-Man – 117 Minuten

– 117 Minuten Guardians of the Galaxy – 121 Minuten

– 121 Minuten Captain America: The First Avenger – 124 Minuten

– 124 Minuten Iron Man 2 – 125 Minuten

– 125 Minuten Iron Man – 126 Minuten

– 126 Minuten Thor: Tag der Entscheidung – 130 Minuten

– 130 Minuten Iron Man 3 – 131 Minuten

– 131 Minuten Spider-Man: Homecoming – 134 Minuten

– 134 Minuten Black Panther – 134 Minuten

– 134 Minuten The Return of the First Avenger (The Winter Soldier) – 136 Minuten

(The Winter Soldier) – 136 Minuten Guardians of the Galaxy Vol. 2 – 136 Minuten

– 136 Minuten Avengers: Age of Ultron – 141 Minuten

– 141 Minuten Marvel’s The Avengers – 143 Minuten

– 143 Minuten The First Avenger: Civil War – 146 Minuten

– 146 Minuten Avengers 3: Infinity War – 149 Minuten

‚Avengers: Infinity War‘ läuft am 26. April 2018 in den österreichischen Kinos an.