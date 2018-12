Landkrimi-Stars im Talk: Die Video-Interview-Reihe von TV-MEDIA

Neue Landkrimis im ORF: In Wien, Oberösterreich und Burgenland wird nicht nur Dialekt geredet, wir treffen auch jede Menge schräge Figuren und schwarzen Humor. Alle Details zum zweiten Landkrimi-Durchgang, plus: Die Stars der neuen Landkrimis im Video-Interview.

Alle neun Bundesländer plus Südtirol waren schon Teil der Landkrimi-Reihe, die Quoten wurden nicht weniger (zuletzt 896.000 Zuschauer für Steirerkind), der ORF hat hier eine starke Marke aufgebaut. Nun stehen quasi die Rückspiele an.

Die Ausstrahlungstermine für die neuen Landkrimis im Detail:

Streng genommen fing die zweite Bundesländer-Runde schon im Jänner mit oben erwähntem Steirerkind an, aber jetzt geht es richtig los: Drei neue Fälle, zum Start am 12.12. ermittelt Tobias Moretti als Wiener Kommissar in der Unterwelt. Sein kriminelles Pendant: Christopher Schärf als Zuhälter.



Was sich der Zuschauer von Achterbahn erwarten kann? Einen Ferrari, viel Kokain, viel Aggression, viel Emotion und Rotlicht-Abgrund – Christopher Schärf über den Landkrimi Achterbahn



Eine Woche drauf, am 19.12., wird in Oberösterreich gemordet. Bei Der Tote im See handelt es sich um eine Fortsetzung von Der Tote am Teich (2015). Es ermittelt dasselbe Personal, nämlich Maria Hofstätter und Miriam Fussenegger, auch Josef Hader spielt wieder mit.

Dritte Station im Landkrimi-Dreischlag ist das Südburgenland. In Grenzland (15.1.2019) wird eine Teenagerin (Sophie Stockinger) von einem Asylwerber getötet. Glauben zumindest alle, auch die rassistische Ermittlerin (Brigitte Kren) und der überforderte Landgendarm (Christoph Krutzler).

Video-Interview zum Landkrimi Achterbahn mit Christopher Schärf und Andreas Lust

Christopher Schärf darf sich im Wien-Landkrimi Achterbahn als Strizzi voll austoben.

Christopher Schärf als Wiener Strizzi im Landkrimi Achterbahn © ORF / Pedro Domenig

...und es wird sicher politisch nicht korrekt. Die schwarze Prostituiertenfreundin nennt Schärf im Landkrimi nämlich herb-liebevoll "Schoko", den verschlafenen Handlanger weckt er unsanft mit den Worten "schlofn kannst im Hoizpüdschama".

Um mehr über den neuen Landkrimi zu erfahren, schauen Sie sich unser Video an:

Landkrimi: Achterbahn - Video Interview © Video: TV-MEDIA