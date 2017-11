‚Lady Bird‘ ist bestbewerteter Film auf Rotten Tomatoes

Noch bis vor kurzem galt die Pixar-Animation ‚Toy Story 2‘ als der am besten bewertete Streifen auf der Film- und Kritik-Datenbank Rotten Tomatoes. Jetzt gibt es eine neue Nummer eins: Die Coming-of-Age-Tragikomik ‚Lady Bird‘ sicherte sich eine glatte 100%-Wertung und über 170 positive Pressestimmen!

US-Schauspielerin Greta Gerwig stand für Filme wie ‚LOL‘ (2006), ‚The House of the Devil‘ (2009) und ‚Freundschaft Plus‘ (2011) vor der Kamera, mit dem Teenie-Drama ‚Lady Bird‘ feierte die 34-jährige Anfang September allerdings ihr Regie-Debüt. Im Mittelpunkt dabei steht die junge Christine (Saoirse Ronan), die ihrer Heimatstadt Sacramento und der herrischen Mutter entfliehen will. Wie es sich für ein waschechtes Coming-of-Age-Drama gehört, spielt dabei auch die Liebe eine nicht unwichtige Rolle. Kritiker und Fans lobten den Film gleichermaßen, der aktuell sogar als Kandidat für einen Oscar gehandelt wird.

‚Lady Bird‘ - Official Trailer © Video: YouTube

Neue Nummer eins auf Rotten Tomatoes

Auch die Film- und Kritik-Datenbank Rotten Tomatoes listet den Indie-Hit zu einem beeindruckenden Ergebnis von 100 Prozent. Dem jedoch nicht genug: Über 170 abgegebene Stimmen bürgen zusätzlich für dieses Ergebnis! Das sind mehr Votes, als beim bisherigen Rekordhalter ‚Toy Story 2‘, der zwar ebenfalls 100 Prozent der eingetragenen Kritiker hinter sich weiß, aber „nur“ 163 Wertungen verzeichnet.

Zum Verständnis: Auf Rotten Tomatoes werden Kritiken ausschließlich in gut („Fresh“) oder schlecht („Rotten“) eingeteilt. Eine Abstufung, wie etwa bei Metacritic, gibt es nicht. Daher würde auch ein Film, der in allen berücksichtigten Kritiken lediglich „Okay“ wegkommt, die 100-Prozent-Gesamtwertung bekommen.

In den österreichischen Kinos soll ‚Lady Bird‘ im April 2018 anlaufen.