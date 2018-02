Wikinger, Dinosaurier und ein Ex-Polizist aus Miami im Martial-Arts-Kampf gegen die Nazis und ihren „Kung Führer“. Der über Crowd-Funding finanzierte Kurzfilm ‚Kung Fury‘ vermengte alles, was als Zutaten und Klischees für Actionfilme der 80er greifbar war in einer vielgelobten, unterhaltsamen Hommage an eben jene Ära der Kinogeschichte. Jetzt soll eine Fortsetzung kommen, und der Cast liest sich wirklich nicht schlecht!

Für die Umsetzung des Kurzfilms ‚Kung Fury‘ strebte der schwedische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent David Sandberg ein Budget von 200.000 Dollar an. Seine Hommage an die Trash-Actionfilme der 80er-Jahre sollte alles beinhalten, was an Klischees für diese Ära nur möglich war: Einen Polizisten-Protagonisten der Kung-Fu beherrscht (übrigens dargestellt von Sandberg selbst) , eine böse Übermacht und den dazu passenden Oberbefehlshaber (in diesem Fall Adolf Hitler und seine Nazi-Schergen), Zeitreise-Elemente, Wikinger, Roboter, jede Menge Laser und selbstverständlich einen T-Rex.

Voller Erfolg auf Crowd-Funding-Plattform Kickstarter

Die Prämisse klang vielversprechend und per Crowd-Funding wurde das ambitionierte Projekt im Jahr 2014 tatsächlich gestemmt: 17.700 Internetnutzer legten auf Kickstarter 630.000 Dollar zusammen – mehr als das Dreifache von Sandbergs angepeilten Produktionskosten. Am 28. Mai 2015 wurde der Film schließlich online gestellt, erhielt beim Europäischen Filmpreis 2015 eine Nominierung als „Bester Kurzfilm“ sowie die Auszeichnung als „Bester Kurzfilm“ bei der Verleihung des nationalen schwedischen Filmpreises Guldbagge 2016.

Den kompletten Film (er dauert 31 Minuten) können Sie sich hier ansehen:

Lustiger Fakt: ‚Baywatch‘-Star und ‚Looking for Freedom‘-Sänger David Hasselhoff steuerte den artgerechten Titelsong ‚True Survivor‘ bei (TV-MEDIA berichtete).

Teil 2 mit Fassbender, Hasselhoff und Schwarzenegger

Mittlerweile ist ein zweiter Teil in Arbeit – in abendfüllender Länge und mit prominenter Besetzung. Mit dabei sind etwa Michael Fassbender (‚Schneemann ‘) und eben auch Hasselhoff. Zudem soll ‚Kung Fury 2‘ (vorläufiger Arbeitstitel) auch austro-amerikanische Unterstützung bekommen. Wie Variety berichtet, ist auch ‚Terminator‘ Arnold Schwarzenegger an Bord. Welche Rollen die Actionstars übernehmen, ist unklar.

Als Hauptdarsteller soll wieder Sandberg selbst agieren. Sein Unternehmen Laser Unicorns bleibt auch hauptverantwortlich für die Produktion. Dabei erhält er Unterstützung von KatzSmith Productions, die vergangenes Jahr schon die Neuverfilmung von Stephen Kings Gruselclown-Erzählung ‚ES‘ umsetzten.