Die kultigsten Autos der TV- & Filmgeschichte

Wir haben die geschichtsträchtigsten Karossen aus Film und Fernsehen zusammengetragen und präsentieren einen famosen Fuhrpark an Erinnerungen: Von Columbos Peugeot 403 bis hin zu James Bonds Aston Martin – diese Filmautos sind Kult!

Nennung in alphabetischer Reihenfolge der Film- und Serientitel.

Bullit (1968)

© Warner Bros.-Seven Arts

Modell: Ford Mustang Fastback

In seinem moosgrünen Mustang Fastback ging Steve McQueen einst auf Verbrecherjagd – und servierte im Hard-Boiled-Krimi Bullit (1968) dem Publikum mitunter die längsten Verfolgungsjadgen der Kinogeschichte. Legendär: Eine 10-minütige Hatz auf zwei Killer in ihrem Dodge Charger R/T, in der der Protagonist gefühlt 20-mal einen Gang höher schaltet (ohne wieder zurückzuschalten).

Charlie staubt Millionen ab (1969)

© Paramount Pictures

Modell: Mini

Zwei alternde Gangster (Michael Caine und Noël Coward) ziehen im Turin der 60er-Jahre den Coup ihres Lebens durch. Besonders in Erinnerung geblieben sind hierbei die halsbrecherischen Showeinlagen der karosserieverstärkten Minis, die nicht nur über Stiegen und Bootsstege gepeitscht werden. Die Neuverfilmung von 2003 (The Italian Job – Jagd auf Millionen, u. a. mit Mark Wahlberg und Edward Norton) setzte diese Tradition übrigens fort und bediente sich ebenfalls an Minis der Type Cooper S.

Columbo (1968-1978)

© NBC / ABC

Modell: Peugeot 403 Cabrio

Ohne Frage das unkonventionellste Fahrzeug dieser Liste, doch sind wir uns mal ehrlich: Ein anderer Firmenwagen würde doch gar nicht zu unserem schussligen Lieblings-Inspektor passen, oder? Sein verbeulter Peugot 403 Cabrio begleitete Columbo durch etliche Fälle – alte Liebe rostet eben nicht.

Das A-Team (1983-1987)

© NBC

Modell: GMC Vandura

Zwar lieferte sich das A-Team mit seinem bulligen Van keine allzu rasanten Verfolgungsrennen, für den ein oder anderen Stunt musste der GMC Vandura jedoch schon herhalten. Die Kiste von B. A. Baracus (Mr. T) diente der Truppe vielmehr als fahrbares Hauptquartier – und konnte eine Unmenge an Waffen aller Art und technischen Schnickschnack bunkern.

Ein Duke kommt selten allein (1979-1985)

© CBS

Modell: Dodge Charger

Dodge Charger Spitzname: General Lee

Der orangene Doge Charger mischte in den 80ern die Südstaaten auf und wurde rasch zum Markenzeichen der Serie Ein Duke kommt selten allein (The Dukes of Hazzard). Zahlreiche Stunts musste General Lee gemeinsam mit den rebellischen Brüdern Bo (John Schneider) und Luke (Tom Wopat) überleben.

Ein toller Käfer (1968)

© Walt Disney Productions / Buena Vista Distribution

Modell: VW Käfer

VW Käfer Spitzname: Herbie

Der herzige VW Käfer Herbie spielte in nicht weniger als sechs Spielfilmen (zuletzt 2005 in Herbie: Fully Loaded mit Lindsay Lohan) die eigentliche Hauptrolle. Der herzige Krabbler zeichnete sich dadurch aus, dass er bei diversen Wettrennen gegen wohlgemerkt weitaus besser-motorisierte Konkurrenten stets als Sieger hervorging. Eine neue TV-Serie ist seit 2017 in Planung.

Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984)

© Columbia Pictures

Modell: Cadillac Ambulance

Cadillac Ambulance Spitzname: Ecto-1

Alle, die bisher dachten der Ecto-1 sei ein umlackierter Leichenwagen gewesen, heben jetzt einmal die Hand. Zur Richtigstellung: Der Cadillac Amulance ist – dem Namen entsprechend – tatsächlich ein amerikanischer Rettungswagen, der in den 50ern zum Einsatz kam. Die Ghostbusters haben das Gefährt jedenfalls für andere Zwecke genutzt und sind damit paranormalen Gruselgestalten quer durch Manhattan nachgehetzt.

James Bond 007 – Goldfinger (1965)

© MGM

Modell: Aston Martin DB

Wer an 007 denkt, dem schießen unweigerlich drei Dinge in den Kopf: Martinis – geschüttelt, nicht gerührt –, fesche Frauen, die dem Charme von James Bond verfallen, und natürlich teure Luxusschlitten, die dank dem Erfindergeist von Q alle Stücke spielen. Zum ersten Mal in einen Aston Martin DB5 stieg übrigens Sean Connery in Goldfinger (1965), der seither zum fixen Repertoire des Geheimagenten zählt.

Knight Rider (1982-1986)

© NBC

Modell: Pontiac Firebird Trans-Am

Pontiac Firebird Trans-Am Spitzname: K.I.T.T.

Bevor Lockenkopf David Hasselhoff in Malibu einen auf Rettungsschwimmer machte, blies er als Knight Rider in den 80ern zum Halali auf böse Buben. Sets an seiner Seite war das Supercar K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand), das neben einem sprechenden Computer und zahlreichen Tricks u. a. auch ein Spitzentempo von 480 km/h erreichen konnte und über eine kugelsichere Karosserie sowie unsichtbare Sicherheitsgurte verfügte! Unvergessen ist das Intro der Serie: „Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider – Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.“

Magnum (1980-1988)

© CBS

Modell: Ferrari 308 GTS

Privatschnüffler Magnum (Tom Selleck) hatte nicht nur die ikonischste Rotzbremse und die schönsten Hawaiihemden der TV-Geschichte, sondern auch einen extravaganten Firmenwagen: Im knallroten Ferrari 308 GTS düste er auf Hawaii durch 162 Episoden (in acht Staffeln). Fun-Fact: Für den Zwei-Meter-Mann Selleck musste der Fahrersitz umgebaut werden, da er sonst keinen Platz im Auto gehabt hätte.

Miami Vice (1984-1989)

© NBC

Modell: Ferrari Testarossa

Föhnrisuren, Anzüge und Ray-Ban-Sonnenbrillen: Der Style von Sonny Crockett (Don Johnson) und Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas) ist mindestens so legendär wie ihr schneeweißer Ferrari Testarossa, in dem sie in den 80er-Jahren durch Miami gezischt sind und Drogenbossen das Handwerk gelegt haben. Fun-Fact: Die weiße Lackierung wurde deswegen gewählt, weil viele Szenen Nachts gedreht wurden und ein roter Ferrari weniger imposant gewirkt hätte ;-)

Supernatural (seit 2005)

© The CW

Modell: Chevrolet Impala (Baujahr 1967)

Chevrolet Impala (Baujahr 1967) Spitzname: Baby

Fans der längstlaufenden Mystery-Serie dieses Planeten wissen um das Schicksal der beiden Winchester-Brüder Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles) bescheid. Jeder, der ihre Abenteuer nicht kennt, wird sich aber unweigerlich in „Baby“ verlieben. Der kultige Impala ist mindestens genauso zum Familienmitglied geworden, wie Engel Castiel (Misha Collins) und kutschiert die Dämonenjäger quer durch Amerika. Egal wie viele Dellen sich das Auto auch zuzieht, spätestens in der nächsten Episode hat Dean sein Schatzi wieder auf Vordermann gebracht.

The Fast and the Furious (2001)

© Universal Pictures

Modell: Dodge Charger R/T (Baujahr 1970)

Zugegeben, die Fast-&-Furious-Filme bestehen zu 99,8 % aus Autos, der Rest verteilt sich auf Testosteron und muskelbepackte Männer ohne Haarwuchs. Wenn es aber eine Kiste aus der Tuner-Garage von Vin Diesel und Paul Walker verdient hat, hier namentlich erwähnt zu werden, so ist das Dominic Torettos 1970er Dodge Charger R/T. Warum? Weil selbst der hartgesottene Dom (eben Vin Diesel) sich vor diesem Erbstück ansch**** und es nur selten wagt, damit seine Viertelmeilenrennen zu bestreiten.

Transformers (2007)

© Paramount Pictures

Modell: Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro Spitzname: Bumblebee

Ursprünglich – den Comics, Spielzeugen und der originalen TV-Serie zufolge – war Roboter-Auto Bumblebee ja ein VW Käfer wie Herbie, bekam von Regisseur Michael Bay für den Reboot der Filmreihe jedoch einen moderneren Look spendiert: Der knallgelbe Chevy Camaro spielte sich neben LKW Optimus Prime in die Herzen von Shia LaBeouf und dem Kinopublikum und bekommt im Dezember diesen Jahres noch einen eigenes Spin-off auf den Leib geschneidert.

Zurück in die Zukunft (1985)

© Universal Pictures

Modell: DeLorean DMC-12

Im echten Leben verkauften sich DeLoreans zwar alles andere als gut (die Firma ging nach nur sieben Jahren Pleite), als mobile Zeitmaschine in Steven Spielbergs Zurück in die Zukunft (1985) funktionierte der DMC-12 von Doc Brown (Christopher Lloyd) und Marty McFly (Michael J. Fox) jedoch hervorragend. Gerade einmal 9.000 Stück wurden jemals gebaut!