Krieg der ‚Star Trek‘-Kapitäne auf Twitter

Auf Twitter ist der Krieg der ‚Star Trek‘-Captains ausgebrochen: William Shatner blockt den ‚Discovery‘-Neuling Jason Isaacs. Offenbar fühlte sich „Kirk“ in seiner Ehre beleidigt …

Der 86-jährige Schauspieler William Shatner – er verkörperte in den 60ern den legendären ‚Raumschiff Enterprise‘-Kapitän James T. Kirk – hat in den letzten Jahren schon des Öfteren auf der Social-Media-Plattform Twitter seine Krallen ausgefahren und andere User kurzerhand blockiert. Sein neuestes Opfer ist just ein Kollege aus dem ‚Star Trek‘-Universum: Jason Isaacs, der seit kurzem für die Netflix-Serie ‚Star Trek: Discovery‘ als Captain Gabriel Lorca im Einsatz ist und den man u. a. auch als Lucius Malfoy aus der ‚Harry Potter‘-Saga kennt.

Weil der Neo-Captain offenbar im Zuge eines Interviews mit einem britischen Klatschmagazin scherzte, dass Shatner hoffentlich keinen Gastauftritt in der neuen Serie haben werde, fühlte sich die TV-Legende in ihrem Ego gekränkt und drückte auf den „Blockieren“-Button. Ob diesem lächerlichen Web-Zoff eine Geschichte vorangegangen ist? Isaacs wüsste nicht, dass er jemals bei Shatner angeeckt wäre.

I've been blocked by @WilliamShatner. The unkindest cut of all. In what way have I broken the prime directive Captain? Was it the end of sentence minor-key uptick? The quizzical eyebrow (and blue eyeliner)? The just too-tight uniform? Forgive me my sins - it's an homage, I swear.