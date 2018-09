Krawuzikapuzi: Kasperl und Pezi gehen in Pension!

Nach über 68 Jahren heißt es im kommenden Jahr Abschied nehmen von Kasperl und Pezi: Die Puppenbühne in der Urania schließt im April 2019 ihre Pforten!

Die womöglich traurigste Nachricht des vergangenen Wochenendes kommt von Manfred Müller: „Liebe Kasperl und Pezi Freunde! Wahrscheinlich wird der 28. April 2019 ein bisschen ein trauriger Tag werden. Warum? Nun, es wird der letzte Tag sein, an dem Kasperl und Pezi für Euch spielen“, so der Theaterdirektor der Wiener Urania in einem Posting auf Facebook.

Der Grund für die überraschende Pensionierung der Kultpuppen ist ein simpler: Der 70-jährige Intendant geht selbst in den Ruhestand und hat bis jetzt noch keinen Nachfolger gefunden. Vor mehr als 68 Jahren zappelte der Kasperl erstmals über die Bühne und begeisterte mehr als vier Millionen Besucher – auch im Fernsehen (‚Kasperlpost‘) und zuletzt auf YouTube spielte die Figur eine wichtige Rolle.

Ex-Kulturminister will zu Hilfe eilen!

Klar, dass die Reaktion auf die scheinbar unausweichliche Schließung des Kasperltheaters für einen großen Aufschrei im Austro-Web sorgte. Zahlreiche Menschen bedauern das Ende der legendären Puppenbühne, darunter auch Ex-Kulturminister Thomas Drozda. „Das Schließen dieses Kleinods wäre ein schwerer Kulturverlust – das geht nicht! Ich trage gerne mit anderen Engagierten dazu bei, das „Aus“ für das Urania-Theater zu verhindern, um in zwei Jahren den 70er zu feiern“, schreibt der SPÖ-Politiker auf Twitter.

Auch der Ticketanbieter oeticket gibt sich schockiert über das drohende Aus: Geschäftsführer Christoph Klingler bot in einer Aussendung an, ab sofort den österreichweiten Vertrieb zu übernehmen sowie Unterstützung in Sachen Marketing zu leisten.