Während der Wahlkampf noch voll im Gange ist, und das heimische Fernsehen geradezu von Auftritten der Spitzenkandidaten überschwemmt wird, hat TV-MEDIA den Körpersprache-Experten Stefan Verra um eine unabhängige Analyse gebeten. Seine Einschätzung zu Sebastian Kurz (ÖVP), Christian Kern (SPÖ), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Ulrike Lunacek (Die Grünen), Matthias Strolz (NEOS) sowie Peter Pilz (Liste Pilz) haben wir Ihnen in drei kurzen Videoclips zusammengefasst.

Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen: Österreich ist im Wahlkampf-Fieber! Kurz vor der Nationalratswahl am 15. Oktober, hat die Charmeoffensive ihren Höhepunkt erreicht – neben den sozialen Medien spielen die heimischen Fernsehsender für die Parteispitzen mitunter die größte Rolle in diesem Polit-Duell. Über 50 TV-Termine finden im Zeitraum von 7. September bis 12. Oktober statt, neben Wahl-Duellen, Talk-Runden und Konfrontationen, lockern Formate wie ‚Nationalraten‘ (ORF) und ‚Meine Wahl – Reality Check‘ (ATV) das Geschehen ein wenig auf.

Weil es in dieser Flut an Informationen fast ein Ding der Unmöglichkeit ist noch den Überblick zu bewahren, haben wir einen neuen Zugang zur Thematik gesucht. Wer denn nun „besser“ oder „schlechter“ ist, kann man nicht über den Kamm scheren – jeder Wähler muss letzten Endes für sich entscheiden, an welcher Stelle er/sie sein/ihr Kreuzerl macht.

Video-Analyse der Spitzenkandidaten

Wir haben uns gefragt, ob man aus der Körperhaltung der Kandidaten etwas „herauslesen“ kann, und ob sie ihr Parteiprogramm auch glaubwürdig verkaufen. Für eine solche Analyse kommt niemand Geringerer in Frage, als Körpersprache-Experte Stefan Verra – der für TV-MEDIA u. a. bereits ‚ZiB‘-Anchorman Armin Wolf genauer betrachtet hat.

Die PULS-4-Elefantenrunde vom 24. Spetember (bei der alle Spitzenkandidaten inkl. Peter Pilz anwesend waren, Anm.) wurde dem 44-jährige Coach und Buchautor vorgelegt. Was er zu Sebastian Kurz, Christian Kern, Heinz-Christian Strache, Ulrike Lunacek, Matthias Strolz und Peter Pilz zu sagen hat, erfahren Sie in den folgenden drei aufschlussreichen Videos. Viel Spaß!

Analyse #1: Sebastian Kurz (ÖVP) / Christian Kern (SPÖ)

Körpersprache-Analyse #1: Sebastian Kurz / Christian Kern © Video: TV-MEDIA / Bernhard Steiner

Analyse #2: Heinz-Christian Strache (FPÖ) / Ulrike Lunacek (Die Grünen)

Analyse #3: Matthias Strolz (NEOS) / Peter Pilz (Liste Pilz)

