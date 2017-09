Captain Kirk bietet über alle Sterne hinweg Freundschaft an

Kirk im All:

„Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise...“ – Warum William „Captain Kirk“ Shatner Grüße ins Weltall schickt.

Die berühmten Worte des wohl berühmtesten Raumschiff-Captains waren im US-TV am 8.9.1966 die Initialzündung für das popkulturelle Phänomen ‚Star Trek‘. Das jüngste Kapitel der Erfolgsserie wird demnächst mit dem fünften Serienableger ‚Star Trek Discovery‘ weitergeschrieben.



Wir bieten über alle Sterne hinweg unsere Freundschaft an. Ihr seid nicht allein!



Die Bedeutung von ‚Star Trek‘-Erfinder Gene Roddenberrys Vision einer vereinten Menschheit in friedlicher Koexistenz mit allen Spezies (der Galaxis) geht indes weit über unsere irdischen Grenzen hinaus. Buchstäblich! So wurde dem US-Schauspieler William Shatner, 86, vulgo Captain Kirk jüngst eine spezielle Ehre zuteil.

Captain Kirk alias William Shatner sprach eine Botschaft an alle da draußen! © Getty Images

Shatner sprach jenen Text, der mit der US-amerikanischen Raumsonde Voyager 1 derzeit 21 Milliarden Kilometer von der Erde durchs All reist: „Wir bieten über alle Sterne hinweg unsere Freundschaft an. Ihr seid nicht allein!“, lautet die eindeutig von Roddenberry inspirierte Botschaft an Außerirdische, die den Weg der Voyager eventuell kreuzen.

William Shatner gibt das Kommando, seine Grüße ins Weltall zu senden

In diesem Video sieht man, wie die Botschaft an die Raumsode Voyager 1 gesendet werden.