Gerhard Klein, 64, leitet die Hauptabteilungen Religion und Wissenschaft im ORF. TV-MEDIA fragte zum Thema Religion im ORF nach – und fand auch amüsante Aspekte.

Jede Woche 3,5 Stunden TV-Programm, darunter Formate mit jahrelanger Tradition (wie die Dokuschiene ‚kreuz und quer‘ am Dienstag-Spätabend, die sich aktuell dem Hl. Nikolaus widmet). Das kleine, aber feine, knapp über ein Dutzend Köpfe starke Team der ORF-Religionsabteilung steht für hohe Qualität im Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags.Aber wie ist das Verhältnis zwischen ORF und Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften grundsätzlich definiert?

TV-MEDIA: Das ORF-Gesetz berücksichtigt Kirche und Religion mit nur einer Zeile. Wie ist dieses Verhältnis denn tatsächlich geregelt?

Gerhard Klein: Diese eine Zeile ist aber ganz wichtig. Der ORF muss - sinngemäß - alle in Österreich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften in seiner Berichterstattung angemessen berücksichtigen. Das Gesetz spricht im Plural. Wir gehen deshalb von der Gleichwertigkeit aller Religionen aus - und nehmen etwa den Islam schon sehr, sehr lange in unseren Berichten wahr.