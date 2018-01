Das Kinoradl ist da: Filme für kleine und große Menschen

Mit dem Kinoradl kommen Filme zu den Kindern, nicht die Kinder zum Film. Immer Samstags gibt es auf internationalen Kinderfilmfestivals ausgezeichnete Filme für kleine und große Menschen – in Kinos in Ihrer Nähe!

Pro Jahr werden weltweit mehr als 100 Filme für Kinder produziert. Mit dem Kinoradl werden vorerst in Wien, später in weiteren Bundsländern, analog zu anderen Kulturstädten wie Paris, London oder New York, dem interessierten Publikum nur kurz zum Einsatz gekommene Spielfilme und original sprachliche internationale und preisgekrönte Kinderfilmproduktionen kontinuierlich zeitlich wiederholt in ausgewählten Kinos dezentral angeboten.

Der Hamburger Hafenkater Zorbas lernt eine Möwe kennen © Archiv

Am Samstag, dem 3. Februar 2018, geht das Kinoradl los!

Von Februar 2018 bis Dezember 2018 werden 6 Filme wiederholt, im „Radl“, und damit längerfristig angeboten.

Das Programm am 3. Februar:

Mama Muh im Votiv Kino

Kater Zorbas im Cine Center

Das Programm am 10. Februar:

Schatzsuche im Votiv Kino

Herz über Kopf im Cine Center

Le Coeur en Braille (Herz über Kopf) OmU im Burgkino

Die Kuh „Mama Muh“ und der Krähenmann „Krah“ erleben Abenteuer © Archiv

Das Programm am 17. Februar:

Kater Zorbas im Votiv Kino

Mama Muh im Cine Center

Herz über Kopf im Filmcasino

Das Programm am 24. Februar:

Herz über Kopf im Votiv Kino

Schatzsuche im Cine Center

Tesoros (Schatzsuche) spanische OF mit engl. UT im Burgkino

Weitere Termine finden Sie hier

Herz über Kopf © Archiv

Wo bekomme ich weitere Informationen?

Wenn Sie am Kinoradl interessiert sind, schauen Sie auf die Facebook-Seite oder schicken Sie eine SMS an 0676 945 17 99 bzw. ein E-Mail an festivaledition <AT> pitanga.at .