Der Verband der US-Filmindustrie analysiert: Unterhaltung boomt - weltweit. TV-MEDIA liefert die Zahlen und Fakten des jährlich veröffentlichten MPAA-Reports.

Weltweit lag der Kinoumsatz bei 40,6 Mrd. Dollar, was ein Plus von fünf Prozent gegenüber 2016 bedeutet. Rechnet man DVD-Verkäufe, Streaming und Co mit ein, verdoppelt sich die Summe - auf 88,4 Mrd. Dollar. Das ist das Ergebnis des jährlichen Berichts der Motion Picture Association of America, kurz MPAA, quasi die Interessensvertretung der weltweiten Filmindustrie.

Die erfolgreichsten Kinofilme 2017

Die achte und jüngste Episode der Sci-Fi-Reihe ‚Star Wars: Die letzten Jedi‘ führt mit 1,33 Mrd. Dollar die Liste der erfolgreichsten Filme 2017 an.

‚Star Wars: Die letzten Jedi‘ – Offizieller Trailer © Video: YouTube

Dicht gefolgt wird ‚Star Wars‘ vom Disney-Remake ‚Die Schöne und das Biest‘ mit Emma Watson als Belle (1,26 Mrd.)

‚Die Schöne und das Biest‘ - Finaler Trailer © Video: YouTube

Vin Diesels ‚Fast & Furious 8‘ (1,23 Mrd.), der freilich außerhalb der USA am meisten Geld einspielte und Star Wars auf Platz fünf verweist.

‚Fast & Furious 8‘ - Official Trailer © Video: YouTube

Home-Entertainment und Streaming boomem

Doch da gibt es auch noch die Konkurrenz: 2017 lukrierte der Home-Entertainment-Sektor 47,8 Mrd. Dollar, mehr als das Kino.



Home Entertainment wächst explosionsartig, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich das ändert. Das Publikum ist längst nicht mehr darin beschränkt, wie es seine Lieblingsfilme konsumiert. Filme heute haben nicht nur einen Second Screen, sondern einen dritten und vierten. – MPAA-CEO Charles Rivkin



Das geht - wenig überraschend - auf das Konto des rasant wachsenden digitalen Marktes: Die Zahl der Abonnenten von Online-Video-Diensten rund um den Globus stieg auf 446,8, um 33 %mehr als 2016. Im Vergleich zu 2013 beträgt das digitale Wachstum gar 161 %, während der Markt von DVD, Blu-ray und Co - einst das "i-Tüpfelchen" der Profitmaschinerie Hollywoods -in den letzten fünf Jahren ein Minus von 47 % hinnehmen musste. Ein Blick auf die Daten des Kabelmarktes lohnt sich ebenfalls: Mit einem weltweiten Umsatz von 108 Mrd. Dollar ist er größer als Kino und Home-Entertainment zusammen.