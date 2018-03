King Lear-Film mit Anthony Hopkins: Das erste Setbild ist da!

Amazon Prime Video widmet sich dem King Lear von Shakespeare und hat sich für die Verfilmung eine ganz schön hochkarätige Mannschaft zusammengesucht.

Shakespeares Drama King Lear wird von Amazon neu verfilmt – mit der Crème de la Crème der britischen Charakterdarsteller.

In einer fiktiven Gegenwart regiert Oscar-Preisträger Anthony Hopkins (‚The Dresser‘, ‚Nixon‘, ‚Das Schweigen der Lämmer‘) als King Lear über eine totalitäre Militärdiktatur in England.

Emma Thompson verkörpert Lears älteste Tochter, Goneril © Getty Images

Emily Watson ist Lears mittlere Tochter Regan © Getty Images

Florence Pugh gibt die Cordelia © Getty Images

Bafta- und Oscar-Gewinnerin Emma Thompson (‚The Children Act‘, ‚Was vom Tage übrig blieb‘, ‚Sinn und Sinnlichkeit‘) spielt seine älteste Tochter Goneril, Emily Watson (‚Die Entdeckung der Unendlichkeit‘, ‚Genius‘), die für einen oscarnominiert und mit dem Bafta-Award ausgezeichnet wurde, spielt seine mittlere Tochter Regan und die Bafta-nominierte Florence Pugh (‚Lady Macbeth‘, ‚Marcella‘) ist Cordelia, die jüngste von Lears Kindern.

Erstes exklusives Bild vom King Lear-Set mit Anthony Hopkins:

König Lear mit seiner jüngsten Tochter Cordelia, gespielt von Florence Pugh © Amazon / Ed Miller

In King Lear spielt Jim Broadbent (‚Iris‘, ‚Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer‘), Gewinner des Oscar- und Bafta-Awards, den Earl of KinGloucester. Bafta-Preisträger Andrew Scott (‚Sherlock‘, ‚The Hollow Crown‘) übernimmt die Rolle als sein treuer Sohn Edgar und John Macmillan (‚Wer ist Hanna?‘, ‚Chewing Gum‘) spielt den unehelichen Sohn des Earls, Edmund.

Jim Broadbent kennt man als Ebrose, den Archmaester in der Zitatelle aus Game of Thrones © Getty Images

Sherlocks Erzfeind Moriarty (Andrew Scott) ist auch mit von der Partie © Getty Images

© Getty Images

Die Rolle des Earl of Kent übernimmt der für den Emmy-nominierte Jim Carter (‚Downton Abbey‘, ‚Cranford‘). Emmy-Preisträger Christopher Eccleston (‚The Leftovers‘, ‚Thor – The Dark Kingdom‘) spielt Oswald und der Golden Globe-nominierte Tobias Menzies (‚Outlander‘, ‚The Terror‘) ist in der Rolle des Duke of Cornwall zu sehen. Anthony Calf (‚New Tricks – Die Kriminalspezialisten‘, ‚Riviera‘) spielt den Duke of Albany und Karl Johnson (Wittgenstein, Rom) ist als Lears treuer Hofnarr zu sehen.