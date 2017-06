Kinder am Set? Ja, aber nur mit Regeln. Das sind die Bestimmungen für die Arbeit mit kleinen Stars.

Manchmal sind sie süß und lieb, mal schüchtern und leise, dann wieder vorlaut und draufgängerisch: Es gibt unzählige Rollenangebote für Kinder in Filmen oder Serien - Emma Schweiger etwa unterstützt Papa Til in diversen Streifen und machte kürzlich in ‚Conni & Co 2‘ einen guten Job.

Emma Schweiger steht schon lange vor der Kamera © Warner Bros.

Auch im ORF gibt's jede Menge Sendungen mit kleinen Hauptdarstellern, wie ‚Tom Turbo‘, ‚Knall genial‘ oder ‚ABC Bär‘. - Manchmal werden aus den talentierten Kindern dann sogar richtige Stars - doch bis es so weit ist, sind ein paar Hindernisse zu überwinden.

Zuallererst können Kinder bis zu ihrem 15. Geburtstag nicht einfach so bei Dreharbeiten mitmachen, es müssen gesetzliche Grundlagen sowie gewisse Bestimmungen (mehr dazu hier und hier) erfüllt werden.

Kleine Darsteller gibt es selbstverständlich auch in ‚Tom Turbo‘ © ORF

Dazu gehören etwa eine ärztliche und augenärztliche Untersuchung sowie die Zustimmung des jeweiligen Amts, der Erziehungsberechtigten - und manchmal auch der Schule.

Auflagen für die Dreharbeiten mit Kindern

Auflagen gibt's dann freilich auch bei den Dreharbeiten zuhauf - die müssen eingehalten werden, schließlich könnte das Arbeitsinspektorat vorbeischauen. Hier die am häufigsten erteilten Bestimmungen der MA 11 (des Wiener Amtes für Jugend und Familie) zusammengefasst: