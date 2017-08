Nachdem sich Austro-Exportschlager Arnold Schwarzenegger in Filmen wie ‚Maggie‘ und ‚Aftermath‘ zuletzt von seiner emotionalen Seite zeigte, kehrt der ‚Terminator‘ jetzt wieder zu seinem Fachgebiet zurück. In der Action-Komödie ‚Killing Gunther‘ bläst eine Reihe Kopfgeldjäger zum Halai auf den besten Hitman aller Zeiten.

„Um der Beste zu werden, musst du den Besten töten“, so lautet die simple Tagline der Action-Komödie ‚Killing Gunther‘. Darin gibt Arnold Schwarzenegger besagten Super-Hitman, der ins Visier seiner Berufskollegen gerät. Warum? Weil er schlichtweg ein angeberisches Großmaul ist, das langsam aber sicher von der Bildfläche verschwinden sollte. Kein leichtes Unterfangen, wie die Killer bald feststellen müssen, denn Gunther nennt sich nicht zu Unrecht „der Beste“.

‚Killing Gunther‘ – Trailer © Video: YouTube

Auch ein ‚How I Met Your Mother‘-Star ist mit dabei

Die Action-Gaudi stammt aus der Feder von ‚Saturday Night Live‘-Komiker Taran Killam, der auch selbst eine der Hauptrollen übernimmt. Ebenfalls mit von der Partie sind unter anderem ‚How I Met Your Mother‘-Star Cobie Smulders und Kumail Nanjiani, der Autor und Hauptdarsteller des in den USA gefeierten Indie-Hits ‚The Big Sick‘. In Nordamerika erscheint wird der Streifen Ende im Oktober in ausgewählten Kinos anlaufen und als Download zur Verfügung stehen.

Wir gehen davon aus, dass ‚Killing Gunther‘ hierzulande dasselbe Schicksal wie ‚Maggie‘ und ‚Aftermath‘ ereilen, und direkt auf DVD gepresst wird.