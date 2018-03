Der ‚King of Queens‘ kommt wieder ins Free-TV!

Als ‚King of Queens‘ spielte sich Kevin James in die Herzen der TV-Fans, mit Filmen wie ‚Der Kaufhaus Cop‘ und ‚Kindsköpfe‘ brachte er uns auch im Kino zum Lachen. Jetzt kehrt der Sitcom-König zu seinen Wurzeln zurück und präsentiert ‚Kevin Can Wait‘. Auf Amazon Prime gab es die deutschen Episoden bereits zum Streamen, jetzt kommt die neue Serie endlich auch ins Free-TV.

Elf Jahre nachdem hierzulande die letzte Folge von ‚King of Queens‘ über die TV-Bildschirme flimmerte, soll Kevin James mit seiner neuen Serie ‚Kevin Can Wait‘ ins Fernsehen zurückkehren. RTL Nitro soll ab Sommer 2018 die ersten beiden Staffeln (zu jeweils 24 Folgen) der CBS-Sitcom ausstrahlen. Bereits 2016 konnte man die deutschsprachigen Episoden über Amazon Prime streamen. In der Serie spielt James den Polizist Kevin, der eigentlich in Frühruhestand gegangen ist, dann aber doch wieder als Securityarbeiter Geld verdienen muss.

„Doug und Carrie“ wiedervereint

Fans von damals sollten das Projekt unbedingt in ihre Terminkalender aufnehmen, denn in der zweiten Staffel tritt auch Leah Remini vor die Kamera – sie spielte in ‚King of Queens‘ Carrie, die bissige Ehefrau von Doug Heffernan (Kevin James).

In der zweiten Staffel von ‚Kevin Can Wait‘ tritt auch Leah Remini wieder vor die Kamera © CBS

Sobald ein passender Sendeplatz sowie ein fixer Ausstrahlungstermin bekannt ist, werden wir davon berichten.