The Voice of Germany:

Die Hit-Castingshow ‚The Voice of Germany‘ geht in die 7. Runde -mit Lena Gercke als Moderatorin. Wir sprachen mit der Beauty über die Show, Singen und Serien.

Sie ist bildhübsch, berühmt und beliebt: Seit Lena Gercke im Jahr 2006 die Castingshow Germany's Next Topmodel gewonnen hat, ist sie von den Catwalks der Welt ebenso wenig wegzudenken wie vom TV-Bildschirm. Heuer moderiert die 29-Jährige bereits zum zweiten Mal neben Thore Schölermann die Hit-Show The Voice of Germany, bei der ab 19. Oktober junge Sängerinnen und Sänger versuchen, die Coaches mit ihren wundervollen Stimmen zu überzeugen.

Schölermann und Gercke begleiten bei den Blind Auditions die Talents vor und nach ihren Auftritten mit der Kamera -und fiebern währenddessen mit den Angehörigen mit. Den Show-Start nahmen wir zum Anlass, um der TV-Beauty ein paar Geheimnisse zu entlocken.

Kann Lena Gercke eigentlich singen? Das Interview:

TV-MEDIA: The Voice of Germany geht in die nächste Runde. Und Sie sind wieder hautnah mit dabei! Worauf freuen Sie sich besonders?

Lena Gercke: Jedes Jahr gibt es auch für uns immer viele Überraschungen! Da wir selbst überhaupt nicht wissen, wer kommt, sind wir selbst immer wieder neu überrascht, wie viele tolle, aber noch unerkannte Talente es in Deutschland gibt.



TV-MEDIA: Gibt es ein bestimmtes Talent, das Sie ganz besonders von Hocker gerissen hat?

Lena Gercke: Ja, es gibt immer wieder Talente, die einen emotional einfach total mitreißen. Dieses Jahr gab es ein 16-jähriges Mädchen, das einen Beatles-Song gesungen hat. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, das wird nichts, vor allem mit so einem alten und sehr oft gehörten Song. Und dann hat sie alle zu Tränen gerührt!





Ich singe den ganzen Tag



TV-MEDIA: Welchen Stellenwert hat Musik in Ihrem Leben?

Lena Gercke: Musik begleitet mich schon mein Leben lang. Ich habe selber früh angefangen, Klavier und Gitarre zu spielen. In meiner Familie wurde immer viel Musik gemacht. Meine Schwester ist ein großes Musiktalent und singt in einer Band. Ich bin natürlich ihr größter Fan. Als ich ihre erste selbst aufgenommene CD gehört habe, saß ich am Flughafen auf dem Weg zu einem Job und habe laut angefangen zu weinen, weil es mich so unfassbar stolz gemacht und gerührt hat.



TV-MEDIA: Singen Sie eigentlich auch selbst?

Lena Gercke: Nur unter der Dusche. Obwohl, das ist gelogen Ich singe den ganzen Tag, nur leider schlecht, deswegen mute ich das auch keinem anderen zu (grinst) .



Lena Gercke: „Stillstand langweilt mich“ © Pro 7 / Felix Krueger

TV-MEDIA: Sie sind schon ein alter Hase im TV-Geschäft - gibt es hin und wieder trotzdem noch Augenblicke, die Sie nervös machen? Wie beruhigen Sie sich?

Lena Gercke: Absolut! Ganz oft sogar! Ich bin vor jedem TV-Auftritt nervös. Ich glaube, das wird auch nie vergehen, und das ist auch gut so. Es gibt mir das nötige Adrenalin, um auf der Bühne gut zu performen. Vorher versuche ich mich mit Meditation auf das zu konzentrieren, was gerade wichtig ist..



TV-MEDIA: BMW, Maybelline, Adidas, TV-Jobs etc. - was hält Sie bei all dem Erfolg am Boden? Was erdet Sie?

Lena Gercke: Ich liebe das, was ich mache, aber ich weiß auch, dass ich nicht am offenen Herzen operiere. Ich habe eine tolle Familie und Freunde, die mit diesem Business überhaupt nichts zu tun haben. Ich denke, das hilft sehr.



TV-MEDIA: Macht es immer noch Spaß, von einer Stadt in die nächste zu jetten?

Lena Gercke: Auf jeden Fall! Das war und ist immer noch mein großer Traum. Ich liebe Action, Bewegung, neue Umgebungen. Stillstand langweilt mich.





Meine Lieblingsserien sind Scandal und Game of Thrones, ich werde absolut süchtig, wenn mir eine Serie gefällt



TV-MEDIA: Wo fühlen Sie sich zu Hause?

Lena Gercke: In meiner Heimatstadt Cloppenburg und in meiner neuen Wahlheimat München!



TV-MEDIA: Vor kurzem fragten Sie auf Facebook nach Film-bzw. Serienvorschlägen. Sind Sie eher ein Film-oder ein Serienjunkie?

Lena Gercke: Ich liebe Serien! Und ich werde auch absolut süchtig, wenn mir eine Serie gefällt. Ich habe im Flieger eben auch viel Zeit, um all diese Serien zu schauen. Meine absoluten Lieblingsserien sind Scandal und Game of Thrones.