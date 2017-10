‚Jungle‘: Survival-Thrill mit Daniel Radcliffe

Regisseur Greg McLean erzählt in ‚Jungle‘ die dramatische Geschichte des israelischen Autors und Umweltaktivisten Yossi Ghinsberg (dargestellt von ‚Harry Potter‘-Star Daniel Radcliffe), der Anfang der 80er-Jahre im bolivianischen Dschungel verloren ging.

1981 reist der junge Israeli Yossi Ghinsberg mit seinen Freunden Marcus Stamm und Kevin Gale durch Lateinamerika. In Bolivien treffen sie auf den Österreicher Karl Ruprechter, der behauptet, sich bestens in den noch unerforschten Gebieten des Amazonas-Gebietes auszukennen. Begeistert von der Vorstellung, in diese Teile des Dschungels vorzudringen, brechen die Freunde mit dem Aussteiger auf – doch was als aufregendes Abenteuer beginnt, endet in einem Albtraum, als Ruprechter die Drei im Stich lässt, und sie in der lebensfeindlichen Wildnis völlig orientierungslos auf sich allein gestellt sind …

‚Jungle ‘ - Official Trailer © Video: YouTube

‚Harry Potter‘ war gestern …

‚Jungle‘ basiert auf dem gleichnamigen Erlebnisroman von Yossi Ghinsberg, Regisseur Greg McLean (‚Wolf Creek‘) verfilmte diesen als mitreißenden Überlebenskampf vor einer atemberaubender Naturkulisse. In der Hauptrolle überzeugt Daniel Radcliffe (‚Harry Potter‘), Thomas Kretschmann (‚King Kong‘) verkörpert den geheimnisvollen Österreicher Karl Ruprechter.

Der bildgewaltige Survival-Thriller erscheint hierzulande am 27. Oktober auf DVD und Blu-ray.