‚Jumanji: Willkommen im Dschungel‘ bricht Studio-Rekord von Sony

Die ‚Jumanji‘-Fortsetzung mit Dwayne Johnson läuft seit Ende Dezember in den Kinos und geriet zum Überraschungshit des Jahres 2017. Jetzt hat das Abenteuer einen neuen Rekord gebrochen, der zuvor lange Bestand hatte und von ‚Spider-Man‘ im Jahr 2002 aufgestellt wurde.

In ‚Jumanji: Willkommen im Dschungel‘, der losen Fortsetzung des Robin-Williams-Abenteuers von 1995, werden vier Jugendliche in die Dschungelwelt eines alten Videospiels katapultiert, wo sie sich plötzlich in den Körpern von Dr. Bravestone (Dwayne Johnson) und seinen Kumpanen, Professor Oberon (Jack Black), Franklin „Mouse“ Finbar (Kevin Hart) und Ruby Roundhouse (Karen Gillen) wiederfinden (TV-MEDIA berichtete).

‚Spider-Man‘ vom Thron geschubst

Der Film avancierte zum Überraschungserfolg des Vorjahres und flimmert auch fast vier Monate nach Kinostart noch immer über viele heimische Großbildleinwände. Demnach war es nur eine Frage der Zeit, bis ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Filmstudio Sony gebrochen wird: Mit 403,714 Millionen Dollar Einspielergebnis in Nordamerika (weltweit steht der Film gar bei rund 950 Millionen USD!) ist der Streifen fortan als erfolgreichste Sony-Produktion aller Zeiten in den USA zu werten.

Bisheriger Rekordhalter war übrigens Sam Raimis ‚Spider-Man‘ aus dem Jahr 2002 – mit Tobey Maguire in der Titelrolle –, der den nordamerikanischen Thron mit einem Einspiel von 403,707 Millionen (international 821 Mio. USD) eroberte.