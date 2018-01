‚Jumanji 3‘ soll Kampfansage an ‚Star Wars 9‘ werden

Während Disney mit dem aktuellen ‚Star Wars‘-Kapitel strudelt, hat Sony mit ‚Jumanji: Willkommen im Dschungel‘ einen überraschenden Mega-Hit gelandet. Das soll 2019 noch einmal gelingen. Eine Kampfansage an die Mausfabrik, die in selbigem Jahr die neunte Episode der ‚Sternenkrieg‘-Saga veröffentlichen wird.

Die Fans beschweren sich in Scharen über unnötige Handlungsstränge, Plotlöcher und eine viel zu lange Laufzeit, Regisseur Rian Johnson kommt in Erklärungsnot und gibt mittlerweile im Zweitagesrhythmus Statements via Facebook und Twitter ab, und in China wird ‚The Last Jedi‘ überhaupt bereits zwei Wochen nach Veröffentlichung wieder aus den Kinos genommen. Jap, man kann also sagen, dass es mit der aktuellen ‚Star Wars‘-Episode alles andere als rosig für Disney läuft. Zwar steht der Film bereits bei einem internationalen Einspiel von rund 1,3 Milliarden US-Dollar, dennoch scheint es so, als würde der Mythos der ‚Sternenkrieg‘-Saga langsam aber sicher verblassen.

Anders geht’s momentan bei Sony Pictures zu: Hier freut man sich über den überraschenden Erfolg der Abenteuerkomödie ‚Jumanji: Willkommen im Dschungel‘ mit Dwayne „The Rock“ Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan in den Hauptrollen. Das mit einem Budget von zirka 100 Millionen Dollar realisierte Sequel des Robin-Williams-Evergreens ‚Jumanji‘ (1995) konnte bislang 770 Mio. USD in die globalen Kinokassen spülen – Tendenz weiter steigend!

Dschungelfieber vs. Weltallschnupfen

Eine weitere Fortsetzung wurde bislang zwar nicht offiziell bestätigt, das Wall Street Journal berichtet allerdings bereits von einer „beschlossenen Sache“. Demnach soll Sony-Boss Tom Rothman schon die Weichen für einen weiteren Teil stellen, der zu Weihnachten 2019 in den Kinos anlaufen soll. Damit würde ‚Jumanji 3‘ einerseits genau zwei Jahre nach dem Vorgänger starten (der am 21. Dezember 2017 anlief) und vor allem würde sich der Film abermals mit ‚Star Wars‘ anlegen. Denn: Am 19. Dezember 2019 soll mit ‚Star Wars: Episode IX‘ der finale Teil der sogenannten Sequel-Trilogie kommen.

Genaue Details zu einer möglichen ‚Jumanji 2‘-Fortsetzung gibt es noch nicht, es ist allerdings zu erwarten, dass auf oben genanntes Hauptdarsteller-Quartett zurückgegriffen wird. Die Hintertüre für weitere Ableger hat sich der Streifen ja am Ende schön offen gehalten …