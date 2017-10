Am 28. Oktober feiert die amtierende schönste Frau der Welt ihren 50er. Was Oscarschauspielerin Julia Roberts ausmacht. Plus: Das Julia-Roberts-Geburtstagsfernsehen auf einen Blick!

Von wegen Jugendwahn: Ausgerechnet eine bald 50-jährige Dreifachmama ist die amtierende „schönste Frau der Welt“, genauer gesagt, der „schönste Mensch der Welt“. Julia Roberts bekam im Frühjahr zum fünften Mal den Titel des US-Magazins People verliehen. Ein Rekord! Keine andere Frau (auch kein anderer Mann) kann das von sich behaupten . Geschmeichelt nahm sie die Auszeichnung entgegen und erklärte selbstsicher: „Ich glaube, ich bin jetzt auf meinem Höhepunkt.“



Ich glaube ich bin jetzt auf meinem Höhepunkt (Julia Roberts im Frühling 2017, frisch gekürt zum schönsten Menschen der Welt)



Früher, in jungen Jahren, war sie eine - O-Ton - „egoistische Göre, die herumlief und Filme machte“. Erst als sie ihren Ehemann, den Emmynominierten Kameramann Danny Moder, kennenlernte und Mutter wurde, änderte sich das. Dem US-Magazin Harper's Bazar offenbarte sie: „Als ich Danny traf, fand ich mich. Wenn ich darüber nachdenke, was mein Leben zu meinem Leben macht, was ihm einen Sinn gibt und was einfach nur in mir strahlt, dann ist er es. Alles entstand daraus.“

Zwischen Julia und Danny funkte es am Set von ‚Mexican – eine heiße Liebe‘

Das ist jetzt 17 Jahre her, im Jahr 2000 lernte sie Moder am Set von ‚Mexican - Eine heiße Liebe‘ kennen, eine Lovestory mit Brad Pitt, bei der Moder als erster Kamera-Assistent engagiert war. Doch der Start war alles andere als eine g'mahte Wies'n. Moder war damals noch verheiratet, erst als er sich ein Jahr später von seiner damaligen Frau scheiden ließ, wurde ihre Beziehung öffentlich. 2002 stand das Hollywood-Couple vor dem Traualter und nach zwei weiteren Jahren kamen die Zwillinge Hazel und Phinnaeus, 12, zur Welt, 2007 folgte Henry Daniel, 10.

Julia mit Ihrem Ehemann Danny © Getty Images

Zwar haben Roberts und Moder heuer ihren 15. Hochzeitstag gefeiert (was in der Promi-Welt eine Leistung ist), doch so rosig soll ihr Eheleben gar nicht sein. In den letzten Jahren verdichteten sich die Gerüchte, dass ihre Ehe längst vorbei sei. Angeblich soll Danny sogar schon von daheim ausgezogen und in das Nebenhaus in Malibu übersiedelt sein. Glaubt man Medienberichten, dann stoßen dem Kameramann die Kontrollsucht und die Stimmungsschwankungen seiner Frau sowie die Karriereunterschiede gehörig auf, im Gegenzug dazu soll sich die Oscarpreisträgerin (2001 für Erin Brockovich) darüber beschweren, dass sie seine Familie aushalten muss.

12 Millionen US-Dollar: Platz 28 der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspieler 2017

Dass sich die beiden lange Zeit nicht in der Öffentlichkeit blicken ließen und Roberts ein paar Kilo zugenommen hat (vom kolportierten Frustessen!) befeuerte die Trennungsgerüchte zusätzlich. Andererseits hält Julia Roberts ihr Privatleben gern unter Verschluss und versucht, vor allem ihre Kinder vor den Augen der Öffentlichkeit fernzuhalten. Lange Zeit wussten die gar nicht, womit ihre Mama Geld verdient. Und davon gibt es reichlich. Mit 12 Mio. Dollar rangiert sie auf Platz 28 der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspieler 2017, gemeinsam mit Cate Blanchett. Ihr gesamtes Vermögen wird auf 150 Mio. Dollar geschätzt.

Für ihre Rolle in ‚Erin Brokovich‘ bekam Julia Roberts einen Oscar © Archiv

Der Großteil kommt aus Gagen ihrer Filmhits wie ‚Pretty Woman‘ (ihr Durchbruch 1990), ‚Erin Brockovich‘, ‚Notting Hill‘, ‚Eat, Pray Love‘. - Ihre Karrierestationen hat sie jüngst bei Brit-Comedian James Corden nachgespielt und ihr komödiantisches Talent bewiesen. Aber auch mit Werbung für Kosmetik und Wäschehersteller und mit ihrer Produktionsfirma Red Om, die ihre TV-Serien mitfinanziert, macht sie gutes Geld (2018 ist sie in ihrer zweiten Serienhauptrolle ‚Homecoming‘ auf Amazon zu sehen).

‚Wunder‘: Schon vor der Premiere bereits ein Oscarkandidat © Studiocanal GmbH/ Dale Robinette

Der Erfolg wird wohl nicht abreißen. Ihr kommender Film heißt ‚Wunder‘, ein Drama über einen Buben, der mit einem deformierten Gesicht zur Welt kommt und lernen muss, sich selbst zu akzeptieren. ‚Wunder‘ gilt schon vor der Premiere (im November in den USA, im Jänner bei uns) als Oscarkandidat. - Das wäre ein wunderbares verspätetes Geburtstagsgeschenk: Am 28.10. wird Julia Roberts 50. Was das für sie bedeutet? „Zu viel Nachgrübeln und Nachdenken ermüdet mich. Wir bewegen uns ja ohnehin weiter, oder nicht?“

Zum 50. Geburtstag spielen ORF und Co die Hits von Julia Roberts auf und ab. Ein Überblick ihres Schaffens im TV: