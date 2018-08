ProSieben lässt für Joko Winterscheidt (‚Circus HalliGalli‘) eine eigene Show produzieren, in der sich alles um Musik dreht. In ‚Earn your Song‘ treten Musikstars aus Deutschland gegeneinander an – die dafür passenden (oder auch weniger passenden) Instrumente müssen sich die Bands vorher allerdings erst erspielen.

Musikshow einmal anders, frisch aus der TV-Manufaktur von Joko Winterscheidt: In der neuen ProSieben-Show ‚Earn your Song‘ lässt der ehemalige ‚Circus HalliGalli‘-Moderator Deutschlands größte Musikstars und deren Bands gegeneinander antreten. Am Ende performen sie einen ihrer größten Hits – doch dafür müssen sie sich in mehreren Spielrunden erst die passenden oder auch weniger passenden Instrumente erspielen. Wer gewinnt, erhält etwa einen Synthesizer; wer verliert, muss mit einem Quatsch-Instrument zurechtkommen, z. B. mit einem Kinder-Klavier, das nur Tiergeräusche macht, oder einem Satz Kochtöpfe anstelle eines richtigen Schlagzeugs.

Testlauf in einer Woche bei ‚Die beste Show der Welt‘

Produziert wird ‚Earn your Song‘ am 13. und 14. September von Florida TV (u. a. ‚Late Night Berlin‘ und ‚Joko gegen Klaas: Das Duell um die Welt‘) in den Bavaria Studios in München, die Ausstrahlung ist für diesen Herbst in der Late Prime geplant. Wer sich übrigens schon vorab einen Eindruck vom Konzept der Musikshow machen möchte, bekommt bereits am Samstag, den 11. August, die Gelegenheit dazu. Dann wird Joko Winterscheidt ‚Earn your Song‘ in ‚Die beste Show der Welt‘ erstmals vor Publikum präsentieren.