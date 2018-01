‚John Wick‘ geht in Serie – und Keanu Reeves ist dabei!

Das Universum um Ex-Auftragskiller John Wick wird ausgebaut: Nachdem bereits ein dritter Kinofilm in Arbeit ist, konkretisieren sich jetzt die Pläne für eine Prequel-Serie. Hauptdarsteller Keanu Reeves ist als Produzent dabei und soll darin auch einige Gastauftritte absolvieren.

Nachdem ‚John Wick‘-Regisseur Chad Stahelski bereits im Juli 2017 von Plänen berichtete, das Franchise um eine Serie zu erweitern (TV-MEDIA berichtete), gibt es nun konkrete Schritte zur Verwirklichung dieses Vorhabens: Unter dem Titel ‚The Continental‘ entwickeln die Produktionsfirma Lionsgate und der amerikanische Pay-TV-Sender Starz ein Serien-Spin-off, das zeitlich vor den Kinofilmen angesiedelt sein soll.

Wie bekannt wurde, soll in ‚The Continental‘ jedoch nicht der von Keanu Reeves verkörperte Auftragskiller John Wick selbst im Mittelpunkt stehen, sondern mehrere ganz unterschiedliche Figuren, die in den ‚Continental‘-Hotels verkehren. Die um den Globus verteilten Retro-Herbergen sind die zentralen Treffpunkte für diverse Gangster und zwielichtige Gestalten, in denen ganz eigene Regeln gelten.

Gastaufritte für Keanu Reeves und dritter Spielfilm

Keanu Reeves alias John Wick wird in dem Prequel zu den Kinofilmen auch auftauchen, aber Einzelheiten zu seinem Auftritt stehen noch nicht fest. Als ausführender Produzent ist er zusätzlich an der Reihe beteiligt, die von Chris Collins (‚Sons of Anarchy‘) als Showrunner betreut wird. Die Pilotfolge wird von Chad Stahelski inszeniert, der auch beim im Mai 2019 startenden Abschluss der Kino-Trilogie ‚John Wick: Kapitel 3‘ wieder Regie führen soll (TV-MEDIA berichtete).