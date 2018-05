‚John Wick 3‘: Nicht ohne meinen Hund!

Ein neues Set-Bild vom Dreh des dritten ‚John Wick‘-Teils enthüllt die Rückkehr eines treuen Gefährten. Fans des Rachethrillers wissen natürlich, dass ohne diesen Vierbeiner gar nichts geht …

Es wird wieder tierisch für Keanu Reeves: Wie ein neues Set-Bild zu ‚John Wick 3: Parabellum‘ zeigt, kehrt auch sein vierbeiniger Kumpane – der bereits im ersten Teil eingeführt wurde – zur Reihe zurück. Anfangs stand dem Auftragskiller noch ein Beagle zur Seite, doch nachdem dieser ein trauriges Schicksal erfuhr, gesellte sich am Ende des Films ein weitaus kämpferischer Geselle an die Seite des Protagonisten.

© Instagram (thehollywoodpipeline)

Das Leben eines Auftragsmörders ist nicht einfach, wie auch John Wick bereits im Erstling aus dem Jahre 2014 erfahren musste. Sich eigentlich im Ruhestand befindend, macht sich der Titelcharakter (dargestellt von Keanu Reeves) auf die Jagd nach den Schergen, die ihm alles genommen haben, darunter seine junge Beagle-Dame Daisy (übrigens verkörpert von einem Männchen namens Andy).

Auf den Hund gekommen!

An späterer Stelle trifft John Wick auf einen neuen treuen Begleiter in Form eines offiziell namenlosen Pitbulls. Sowohl der erste als auch der zweite Teil des Franchises schließen mit Aufnahmen, die den Protagonisten an der Seite seines haarigen Begleiters zeigen. So gehen sie am Ende des Erstlings an jenem Ort entlang, an dem John sein erstes Date mit seiner verstorbenen Frau Helen hatte. Im Finale des zweiten Parts läuft das Duo gerade durch den Park, als etliche Handys um sie herum zu klingeln beginnen, woraufhin klar wird, dass der weltweite Mordauftrag gegen Wick auf Grund einer Regelverletzung unter den Auftragsmördern ausgelöst wurde.

‚John Wick 3: Parabellum‘ soll am 17. Mai 2019 in den US-Kinos anlaufen. Ein offizieller Releasetermin für die deutschsprachigen Lichtspielhäuser wurde bislang nicht kommuniziert, jedoch rechnen wir damit, dass der Film spätestens zwei Wochen danach auch hierzulande über die Leinwand flimmern wird. Im Regiestuhl nimmt abermals Chad Stahelski Platz.

