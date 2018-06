‚John Wick 3‘: Erstes Szenenbild mit Halle Berry

Dass Keanu Reeves ordentlich austeilen kann, bewies er bereits in den ersten beiden ‚John Wick‘-Kapiteln. Im dritten Teil tritt erstmals auch Halle Berry aufs Parkett – und auch sie scheint sich, ähnlich wie der Protagonist, gut mit tierischen Begleitern zu verstehen.

John Wick (Keanu Reeves) wird nicht kampfesmüde: Bereits zum dritten Mal legt sich der Ex-Auftragskiller als unaufhaltsamer Rächer mit allerhand bösen Buben an. Damit aber ‚John Wick: Parabellum‘ (TV-MEDIA berichtete bereits über den neuen Arbeitstitel) nicht mehr nur vom Gleichen zehrt, wurde für das kommende dritte Kapitel für Verstärkung gesorgt – und diese kommt in Form von Halle Berry. Erst vor wenigen Wochen wurde das Mitwirken der Oscarpreisträgerin bestätigt (TV-MEDIA berichtete) und nun gibt bereits das erste Setbild von ihr in der Rolle als Sofia zu sehen.

Eine Frau auf Mission

Auffallend sind neben einer leicht an Berrys ehemalige ‚Catwoman‘-Rolle erinnernde Lederzunft vor allem die zwei eleganten Schäferhunde an ihrer Seite. Da klingelt doch was: All der Schlamassel ging doch überhaupt erst durch einen Hund los! Im Erstling der Reihe beginnt John Wick seinen grausamen Rachefeldzug, nachdem man seinen geliebten Begleiter ins Jenseits geschickt hat. Sofia hat offenbar gleich zwei davon und diese dürften ihr nicht weniger am Herzen liegen.

Halle Berry scheint in der gezeigten Szene jedenfalls sehr zielgerichtet zu sein. „A woman on a mission“ (dt.: Eine Frau auf Mission) lautet der passende Text zum Tweet. Was es mit ihrer Rolle als Sofia genau auf sich hat, ist indes noch nicht bekannt. Fix ist aber, dass Chad Stahelski abermals im Im Regiestuhl Platz nimmt und der Film am 17. Mai 2019 in den US-Kinos anlaufen soll.

Mehr zum Thema JOHN WICK finden Sie hier: