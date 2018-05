‚John Wick 3‘: Klappe und Action!

Die Dreharbeiten zum dritten Kapitel von ‚John Wick‘ haben offiziell begonnen. Dies nahm Kameramann Dan Laustsen zum Anlass, um zwei Bilder vom Set auf seinem Instagram-Profil zu veröffentlichen.

Neben Keanu Reeves, der erneut den titelgebenden John Wick spielt, treten auch Laurence Fishburne als Bowery Kings, Ruby Rose als Ares und Ian McShane als Winston für den zweiten Nachschlag zum wiederholten Mal vor die Kamera. Neu zum Cast stößt Hiroyuki Sanada (‚47 Ronin‘) hinzu, der als Anführer eines japanischen Verbrechersyndikats auftritt. Zudem soll sich Halle Berry (‚Kingsman: The Golden Circle‘) in Verhandlungen für eine Rolle befinden.

John Wick gegen die Yakuza

Die ersten Details zur Geschichte sind ebenfalls bekannt: John Wick befindet sich nach den Ereignissen des zweiten Teils auf der Flucht. Da der Profikiller die Regeln des Continental Hotels gebrochen hat, steht er nun all seinen Feinden allein gegenüber, die es auf sein Kopfgeld von 14 Millionen Dollar abgesehen haben. Dabei kreuzt er offenbar die Wege der Yakuza – wie ein erstes Setfoto vermuten lässt.

© Instagram

Kameramann Dan Laustsen, der auch für die schicken Bilder des zweiten Films verantwortlich war und kürzlich für ‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘ für einen Oscar nominiert wurde, hat den Drehbeginn mit diesem stylischen Foto über Instagram angekündigt. Im Regiestuhl nimmt übrigens abermals Chad Stahelski Platz.

‚John Wick 3‘ soll in etwa einem Jahr, am 23. Mai 2019, in die Kinos kommen.

